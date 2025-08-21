Julián Calero, en El Partidazo de COPE: "Vamos a agarrarnos a las cosas que podemos hacer"

El Levante no consiguió el resultado esperado en su vuelta a Primera División tres años después. Los granotas cayeron en su estreno liguero ante el Deportivo Alavés con un gol de Tenaglia en el tiempo de descuento de la segunda parte (2-1). El equipo valenciano llegó a empatar el partido por medio de Toljan, pero finalmente se fueron de Vitoria con las manos vacías.

Al acabar el partido, Julián Calero, entrenador del Levante, reconoció que tenían que seguir mejorando y que siguen estando atentos al mercado ya que "faltan seguramente un par de piezas y todos tenemos que dar un poco más."

Para repasar toda la actualidad de su equipo, Julián Calero estuvo en El Partidazo de COPE. El técnico madrileño habló primero sobre la reciente derrota ante el Deportivo Alavés: "Siempre te queda ese pequeño rescondo de que nos hubiera gustado volver puntuando para sentirnos fuertes. No pudo ser y al final eso te dura un día o dos porque lo que viene no va a esperar. Si te soy sincero, dormí poco."

Este sábado tendrá su primer partido ante el Barcelona. Sobre el equipo de Hansi Flick se deshizo en elogios : "Es un equipo con un talento descomunal. A parte del talento, hay unos automatismos que están muy bien elaborados por su entrenador. Está entre los mejores equipos de Europa y es candidato a absolutamente todo. Hay que ver de lo que somos capaces para saber hasta donde podemos llegar ante un equipo de este calibre."

Calero dio también un par de pinceladas sobre el choque del sábado: "Cuando tengamos un rato de balón, lo vamos a tratar de aprovechar al máximo. Atrás les vamos a esperar. Sabemos que el Barcelona nos va a devorar porque antes o después su calidad te puede pasar por encima".

Una de las estrellas del conjunto culé es Lamine Yamal. Sobre el '10' del Barça también tuvo buenas palabras: "Lamine tiene una calidad extraordinaria y tiene tres cuatro acciones que repite mucho y que les sale muy bien."

