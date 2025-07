Saúl Ñíguez, en El Partidazo de COPE: "Mi relación con Simeone tuvo altibajos, pero siempre fue directo, no fue falso como otros en el club"

Después de estar una temporada cedido en el Sevilla por parte del Atlético de Madrid donde ha jugado 24 partidos (17 de ellos como titular) en los que ha marcado un gol y repartido seis asistencias, Saúl Ñíguez ha decidido probar suerte con el Flamengo. El mediocentro ilicitano cruza el charco por primera vez en su carrera para compartir vestuario con jugadores de la talla de Jorginho, Lino, Emerson o Alex Sandro. En estos momentos, Saúl se está recuperando de una lesión de rodilla que sufrió en el último partido que jugó contra el Sevilla ante el Real Madrid.

Aprovechando su ausencia de los terrenos de juego, Saúl Ñíguez atendió a Joseba Larrañaga en El Partidazo de COPE. El jugador español empezó hablando sobre su adaptación a una ciudad tan masificada como es Río de Janeiro y a una liga exigente como es la brasileña: "Muy cansado. Al final las mudanzas nunca son fáciles. Al final hay muchos problemas que van surgiendo y que a la vez se van solucionando. Por otro lado, yo no me vuelvo loco con esta nueva dinámica. Hay que prepararse bien, descansar bien e intentar rodearte de los mejores físicos para poder rendir al máximo nivel".

Todo estuvo a punto de cambiar para Saúl cuando el Trabzonspor casi efectúa su fichaje. Esto comentó acerca de su casi marcha a Turquía: "Al final son temas personales. Mi mujer está embarazada y era muy difícil poder rendir al máximo nivel en un sitio cuando iba a lo mejor iba a estar yo solo. Decidí irme a vivir a Río por el clima, la comida y porque el idioma es mucho más fácil para mí y para mi mujer". Aquí las instalaciones son brutales y dan muchas facilidades al jugador".

El nuevo entrenador de Saúl Ñíguez es Filipe Luis. Hace no mucho tiempo, estuvieron compartiendo vestuario juntos en el Atlético de Madrid. Antes de hablar del carioca, quiso tener unas palabras para el Cholo Simeone. " Mi relación con Simeone tuvo altibajos, pero siempre fue directo, no fue falso como otros en el club . Él a lo mejor como entrenador era un poco más distante, pero todo lo que me dijo fue siempre en la cara. En mi última charla con él en el Sánchez - Pizjuán, me dijo que ya no contaba conmigo para la temporada siguiente. Creo que fue una charla muy buena porque al final se pensaba que iba a recriminarle cualquier cosa y al final fue todo lo contrario.", dijo Saúl.

A la vez quiso hacer una comparación entre el carioca y el argentino: "Hay mucha diferencia y a la vez similitudes. Tú desde fuera ves y dices: "Tiene cosas del Cholo". Pero es normal porque el Cholo ha marcado nuestras carreras".

En su etapa en el Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez jugó con Joao Félix, actual jugador del Al-Nassr. Sobre el bajón que ha pegado el futbolista portugués fue muy claro: "Joao tiene las cualidades para ser un jugador increíble. Pero por muy bueno que seas, si no trabajas, no vale. Yo he intentado ayudarle en muchas cosas".

Antes de terminar, Saúl Ñíguez habló sobre el dinero que se está dejando en este mercado de fichajes el Atlético de Madrid y sobre las consecuencias que pueden tener si tienen otro año sin títulos: "Cada vez tienen menos excusas. El año pasado se gastaron 200 millones y este año han pagado otros 200. Ahora la realidad es otra. Ya está gastando lo mismo que otros clubes y hay que competir por todo. El año pasado no fue realmente malo como algunos lo pintan. Fue un año donde estuvo cerca de ganar y no ganó. Mientras que el mensaje del Cholo siga calando entre los jugadores, yo creo que tiene cuerda para rato".