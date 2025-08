La reacción de Antonio Lobato al "soy un inútil" de Hamilton: "Jamás en mi vida"

El pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de Hungría que nos dejó la victoria de Norris, por delante de su compañero Piastri, apretando así la lucha por el Mundial antes del parón vacacional. El británico George Russell de Mercedes completó el podio.

EFE Norris entra en meta en Hungría por delante de Piastri

fernando alonso, quinto

En cuanto a los pilotos españoles, buenas noticias para un Alonso que finalizó quinto, en su mejor posición de la temporada, e incluso rozó el podio en los momentos finales de carrera cuando Piastri se lanzó a por Norris, pero no consiguió adelantarle, y estuvieron a punto de tocarse.

Peores noticias llegaron con Carlos Sainz. El piloto madrileño de Williams acabó la carrera en la decimocuarta posición.

EFE Fernando Alonso tras acabar la carrera del gran premio de Hungría

las palabras de hamilton

El piloto inglés Lewis Hamilton se mostró hundido después de caer en la Q2 en el Gran Premio de Hungría. Esa autocrítica que aumentó al ver como su compañero Charles Leclerc se hacía con la pole, aunque después en carrera, el monegasco finalizó 4º.

"Soy un inútil, un completo inútil", dijo este pasado sábado Hamilton en su entrevista a Sky Sports después de la sesión de clasificación que le dejó duodécimo en la parrilla.

La mala versión del británico vestido de rojo pareció tocar fondo, cuando el siete veces campeón del mundo fue preguntado por su problema.

"El equipo no tiene ningún problema; ya han visto que el coche está en la pole. Así que, probablemente, lo que necesita Ferrari es cambiar de piloto. Conduje fatal, es lo que hay", afirmó un Hamilton que en Spa la semana pasada, después de caer en la Q1, fue al menos capaz de remontar hasta ser séptimo, mientras que en Hungría finalizó 12º.

PA / Cordon Press Lewis Hamilton suma 109 puntos y es sexto en el Mundial de pilotos.

Las palabras de Hamilton fueron analizadas por Carlos Miquel y Antonio Lobato en una nueva entrega de #ElSoufflé en El Partidazo de COPE.

Un Lobato que ve así al británico: "No está cómodo, está solo. Después de trabajar durante muchos años en un equipo como McLaren y como Mercedes, llegas a Ferrari y Ferrari es otra historia. Es muy diferente al resto de equipos de Fórmula 1. Quiere hacer cambios y no puede. Quiso traer gente y no le dejaron. Está incómodo".

"Para mí, no es que sea la frase del año, es que yo llevo 20 años haciendo Fórmula 1, he escuchado y leído cosas del pasado de otros pilotos, y jamás en mi vida he escuchado a un piloto de Fórmula 1 que se fustigue, se autocastigue, de la forma que lo hace Lewis Hamilton. Es impropio de una persona que tiene todos los récords sabidos", añadió.

Lobato incluso llegó a asegurar que "hasta los medios de comunicación, los periodistas que están con las teles y las cámaras, le tienen que calmar y decirle no, no, eso que estás diciendo no es verdad, no eres inútil".