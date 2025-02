Rafael Louzán: "No sé si el Real Madrid va a mal utilizar de manera perversa los audios del VAR"

¿Cuándo se enteró de su absolución?: “Me enteré estando en la reunión con todos los clubes. Lo esperaba desde hace mucho tiempo y te liberas de una losa. Tenía tanta tensión durante tanto tiempo, necesitas explosionar y me tuve que salir unos minutos mientras hablaba el presidente del Betis. Intento controlarme pero, como cualquier ser humano, rompes y volví a los dos-tres minutos a mi sitio”.

¿Se ha puesto el Gobierno en contacto con usted?: “No me han dicho nada. Tengo muchos mensajes y llamadas que no he podido responder. Saben que siempre estoy a su disposición. Yo nunca lo haría de la manera que lo han hecho y hay que respetar sus formas, aunque no las comparto. Yo estaba convencido. Ver que la unanimidad de los cinco magistrados del Supremo sobre lo que se hizo, refuerza mi convicción de que estaba en el camino correcto. No ha sido fácil porque han sido 13 o 14 años. Doy las gracias a los que me han apoyado porque no era fácil; tienen mucho mérito.

EFE Rafael Louzán habla de cómo es su relación con Florentino Pérez en El Chiringuito.

¿Se siente más presidente ahora y más legitimado?: “Habéis visto la reunión de hoy y ha sido absolutamente normal, con mucha tranquilidad y trabajando desde el primer día. Para mi no ha habido cambio, más que recibir una noticia deseada y esperada”.

Hay mucha tensión estos días, ¿será capaz de rebajarla?: Lo estoy intentando, es mi deber y obligación pero hay cosa que nunca deberían haber ocurrido. Hoy todos han condenado la actitud de un gran club, el más grande a nivel mundial, el Real Madrid. Hay que hacerle ver que este no es el camino, sino el que hemos empezado hoy, todos juntos, con una actualización y modernización del Comité Técnico de Árbitros.

¿Conseguirá convencer a Florentino Pérez?: Me remito a los hechos y es que todos los clubes de España, la UEFA y clubes europeos entienden que el camino del Real Madrid no es el adecuado, y se lo he dicho a Florentino. Le dije que trabajáramos juntos. No es bueno perjudicar los intereses del fútbol español, como ha dicho el Madrid en ese comunicado.

Europa Press/Cordon Press El presidente de la RFEF y el del Real Madrid no acudieron por diferentes motivos.

¿Le molestó a Florentino que desvelara lo que le pidió en Arabia?: Lo dijo delante mía y de más gente, fue algo natural y entiendo que las puedo decir de manera sencilla. Siempre le he respetado, aunque hay cosas que no comparto. Debo condenar lo que se ha hecho y es totalmente injusto lo que se ha hecho con el colectivo arbitral. Se equivocan y merecen una actualización, y por eso hemos sentado hoy las bases de su modernización.

¿Les va a dar los audios al Real Madrid?: Debemos hacer lo que se hace habitualmente pero no veo mal que la RFEF de todo lo que tenga porque no hay nada que ocultar. No sé si eso se va a mal utilizar de manera perversa.

¿Qué novedades habrá en el arbitraje?: Las mejores que puedan existir en Europa. El modelo inglés, el alemán, Francia...Copiamos de eso para llegar a un modelo que garantice la independencia y donde participaremos todos. Va a haber cambios importantes desde ya mismo.

¿Medina Cantalejo es intocable?: Intocable no hay nadie. Tiene que culminar su trabajo y cuando acabe, veremos.

¿Quién elegirá el jefe del VAR?: Lo debe elegir el fútbol español o los propios árbitros.

¿Los tweets del Atleti le molestan?: El Atleti ha hablado muy claro, está muy preocupado. Ha utilizado de manera irónica el tema pero el Real Madrid debe reflexionar y entrar en razón para estar con todos los clubes para trabajar en la actualización y modernización del colectivo arbitral.

¿Habrá un cambio en la Copa del Rey?: Se quiere evitar que el Cádiz tenga que viajar a Galicia y al revés, y las dos primeras eliminatorias se harán por proximidad geográfica.