Rafa Jódar y su conexión con Bellingham: "Cuando he ganado, se me ha ocurrido hacer su celebración"

El tenista Rafa Jódar, una de las grandes sensaciones de la temporada, ha debutado con una sufrida victoria en el Mutua Madrid Open. El madrileño, de 19 años, ha conseguido remontar un duro partido contra De Jong en tres sets tras un inicio complicado. Tras el encuentro, ha repasado sus sensaciones en el programa El Partidazo de COPE, donde ha hablado de su mentalidad y de los detalles más curiosos de su vida personal y profesional.

He seguido ahí con la misma mentalidad que tengo siempre, con esa mentalidad ganadora" Rafa Jódar

Un espectador de lujo: Jude Bellingham

El partido ha contado con un espectador de excepción en la grada: el futbolista del Real Madrid, Jude Bellingham. El propio Jódar ha confesado que lo vio al empezar el segundo set y, tras ganar, no dudó en hacerle un guiño. "Cuando he ganado, pues se me ha ocurrido hacer eso", ha explicado sobre su celebración imitando el icónico gesto del jugador inglés. Posteriormente, ha tenido la oportunidad de charlar con él, describiéndolo como "una persona excelente".

La conexión entre ambos deportistas se remonta a 2024, cuando Jódar ganó el US Open Junior. Tras la victoria, fue invitado al Santiago Bernabéu y, al finalizar el partido, eligió la camiseta de Bellingham para que se la firmaran. Un momento que el propio futbolista ha recordado en su reencuentro: "Me ha dicho que se acordaba justo de ese momento", ha revelado el tenista.

Filosofía 'cholista' y rutinas familiares

Preguntado en el programa de Juanma Castaño por su camino en el torneo, Jódar ha demostrado tener los pies en la tierra. A pesar de que podría cruzarse con Sinner en cuartos, su enfoque es claro: "Yo voy partido a partido", ha afirmado, reconociendo ser "cholista" para estas cosas. Su próximo rival será Álex de Miñaur.

El joven tenista también ha compartido algunas de sus rutinas más personales, como el hecho de que su padre siempre se sienta solo en el box. "Es una rutina que tenemos nosotros. [...] Está funcionando, o sea, que vamos a seguir así", ha comentado. Además, esta costumbre le facilita localizarlo rápidamente durante los partidos: "Yo como siempre miro el box y solo está él, o sea, que es muy fácil".

Duermo en casa porque es el único torneo donde puedo dormir en casa, y como en casa, en ningún sitio" Rafa Jódar

Jugar en casa: dormir en su cama y la tortilla de su madre

Jugar en Madrid le permite a Jódar disfrutar de comodidades únicas, como dormir en su propia casa. "Duermo en casa porque es el único torneo donde puedo dormir en casa, y como en casa, en ningún sitio", ha confesado. El tenista duerme "en la cama donde he dormido siempre", aunque reconoce que después de un día de tantas emociones "es complicado conciliar el sueño".

Además del descanso, valora especialmente la comida casera. A la pregunta de cuál es su plato favorito, no ha dudado: "A mí me encanta la tortilla de patata que me hacen". Y para satisfacción del presentador, ha confirmado que la prefiere "con cebolla", resolviendo uno de los grandes debates culinarios.