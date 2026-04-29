Rafa Jódar avisa a Sinner antes de su duelo en Madrid: "Es un partido más"

Rafa Jódar, la nueva sensación del tenis español, ya tiene la cita que esperaba en el Masters 1.000 de Madrid. Tras vencer al checo Vit Kopriva por 7-5 y 6-0, se enfrentará en cuartos de final al número uno del mundo, Jannik Sinner. Un reto que el joven de Leganés afronta con máxima ambición, como reconoció en 'El Partidazo' de COPE con Juanma Castaño.

Preguntado por sus posibilidades en porcentaje frente a Sinner, Jódar prefiere no hacer cálculos. "No te voy a dar un porcentaje, porque al final los partidos cambian de un punto para otro", explicó el tenista, subrayando que el desarrollo del encuentro será clave para determinar el resultado.

EFE Rafa Jódar celebra un punto contra el brasileño Joao Fonseca.

Sinner, el gran favorito

A pesar de su confianza, Jódar es consciente de la magnitud del rival que tiene enfrente. El español no duda en admitir que el italiano es el claro aspirante a la victoria. "Bueno, él es un gran jugador, ¿no? Al final, si es el número 1 por algo es", entonces, sí, te diría que es el favorito", reconoció con honestidad durante la entrevista.

No todos los días se juega contra un número 1" Rafa Jódar

Ante uno de los partidos más importantes de su carrera, los nervios podrían ser un factor, pero Jódar tiene un plan claro. "Intentaré hacer la rutina que que he seguido siempre", que que ha funcionado", afirmó. Para él, aunque especial, "es un partido más". Y añade: "No todos los días se juega contra contra un número 1", entonces, pues intentar dar mejor nivel y disfrutarlo, sobre todo".

La lluvia y la pista cubierta

La previsión de lluvia para el día del partido podría obligar a jugar con el techo de la Caja Mágica cerrado, una circunstancia que no preocupa en exceso al madrileño. "Yo nunca he jugado en en esta pista cerrada, entonces, pues, será otra condición que habrá que probar", comentó, mostrando su capacidad de adaptación ante un escenario nuevo para él.

EFE Rafa Jódar celebra su victoria frente al australiano Álex de Minaur en el Mutua Madrid Open.

La bola irá un poquito más rápida, pero al final es para él igual" Rafa Jódar

Jódar analiza que, en pista cubierta, "la bola, pues, irá un poquito más rápida, pero al final es para él igual". El tenista concluye que es una variable que no decantará la balanza. "Al final es una condición que va a afectar a los 2", sentenció.

La conexión con su padre

Durante la retransmisión, se destacó la discreta presencia de su padre y entrenador en la grada. Jódar explicó la buena sintonía que tienen: "Tenemos una buena conexión y (...) cuando están yendo las cosas bien, como hoy estaban yendo en el segundo set, pues, al final no hay que decir mucho". Sin embargo, su apoyo es fundamental en los momentos difíciles: "Cuando las cosas no se ponen tan bien, sí que él está ahí para ayudarme".