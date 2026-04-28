Juanma Castaño, rendido al PSG-Bayern: "Futbolísticamente, no tiene comparación con nada de lo que hemos visto"

El partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones entre el PSG y el Bayern de Múnich, que finalizó con un marcador de 5-4, ha dejado una profunda impresión en el mundo del fútbol. El periodista Juanma Castaño no ha dudado en calificar el encuentro como "precioso, de verdad, impresionante", asegurando que lo visto sobre el césped es "otro deporte, otro nivel".

Dos equipos entregados al ataque

Castaño ha destacado la propuesta de los dos entrenadores, "que proponen jugar al fútbol de ataque desde el principio hasta el final, sin negociar absolutamente nada". El periodista ha subrayado la deportividad del choque, con muy pocas protestas, mencionando únicamente la de Achraf Hakimi, y un dato revelador: "El Bayern de Múnich ha hecho 4 faltas en todo el partido".

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El genio de los banquillos

La figura de Luis Enrique ha sido uno de los focos de los elogios. Según Castaño, el técnico asturiano "es un entrenador impresionante, o sea, es un entrenador increíble". Ha afirmado que el técnico "sabía muy bien lo que estaba construyendo en el París Saint Germain" y el resultado es "un equipo que da gusto ver" y que se ha convertido en el "gran favorito para ganar la de esta temporada".

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Del mismo modo, ha elogiado la filosofía del Bayern de Múnich, un equipo que "juega igual cuando gana 0-1 que cuando pierde 5-2". Para el comunicador, la Champions ha regalado este año la posibilidad de presenciar "una eliminatoria entre los 2 mejores equipos del mundo, de manera indiscutible", confirmando su predicción.

Una final es otra cosa

Finalmente, Castaño ha puesto la mirada en el futuro de la competición, recordando que el ganador de esta eliminatoria se enfrentará al vencedor del duelo entre el Atlético de Madrid y el Arsenal. Ante la posible preocupación de los aficionados rojiblancos, ha lanzado un mensaje de calma: "Una final ya es otra cosa, y puede pasar de todo".