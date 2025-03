La práctica imposibilidad de que se repita el juicio a Luis Rubiales por su beso a Jenni Hermoso: "Y más, con los argumentos que se han dado"

Parecía claro que la sentencia por el juicio a Luis Rubiales, por su beso no consentido a Jenni Hermoso en la final del mundial femenino, tendría reacción por las dos partes.

De esta forma, este jueves conocimos que la Fiscalía impugnaría el juicio, y pediría su nulidad y repetición, básicamente, por considerar que el juez no fue imparcial y descartó alguna prueba y varias preguntas que considera procedentes para la causa. Además, de la otra parte, el acusado Luis Rubiales, también ha manifestado su intención de pedir la nulidad de la condena de 10.800 euros alegando que el beso a la jugadora de la selección no fue un delito, sino un signo de euforia.

Para saber cuántas opciones existen de que el juicio a Rubiales se repita o no, Juanma Castaño le preguntó en El Partidazo de COPE a Emilio Cortés, Catedrático de Derecho Penal.

Para Cortés, está claro: "Es bastante complicado que se repita el juicio. Y, sobre todo, si me permite, con los argumentos que pone la Fiscalía en su recurso, que me parecen bastante peregrinos".

EFE Jenni Hermoso, a su salida de la Audiencia Nacional tras declarar en el juicio.

La queja de la Fiscalía de que hay un juez viciado, quiere decir que "si se repite el juicio, que sea otro juez diferente el que dirija ese plenario, no puede ser el primero porque ya está viciado".

En cuanto a las preguntas rechazadas por el juez, Emilio Cortés "sí" vio que exisitían ciertas cuestiones de la Fiscalía que podrían ser procedentes, "pero no eso no significa que el juez sea parcial. Eso significa únicamente que considera que hay determinados tipos de preguntas que no son pertinentes porque no tienen que ver con el objeto del pleito o porque ya han sido realizadas", argumentó.

Además, para reforzar la cualidad de 'imparcial' de un juez, pidió recordar el día en que se habló en El Partidazo de COPE de la forma tan particular que tenía el magistrado: "Decíamos que el límite está en que no comprometa su imparcialidad. Que no diga nada que pueda comprometer su falta de equilibrio o su distancia respecto al procedimiento".

La reprimenda del juez del caso Rubiales a Luis de la Fuente

Otra cuestión llamativa que critica la Fiscalía es que, cuando acabó el juicio, el juez y los acusados se dieran la mano: "Yo creo que el concurso de todas estas circunstancias no nos lleva a una declaración de parcialidad del juez, sino a una cierta tolerancia, por educación o simplemente porque el juez considera que por darle la mano a los acusados no compromete su imparcialidad".

El vídeo que pide la Fiscalía que pudiera utilizarse en el juicio fue de la Junta de la RFEF en la que Rubiales dijo el famoso 'No voy a dimitir' y donde se miró con lupa quién aplaudió y quién no: "Si el juez ha considerado que esa prueba no es pertinente, esto es una mecánica muy normal. Es decir, los escritos de prueba antes de la celebración del juicio, a veces son muy amplios y hay que acotar un poco".

La conclusión para el Catedrático es que "este recurso" de la Fiscalía "tiene bastante poco recorrido".