La llamativa actitud del juez del 'Caso Rubiales' ante los declarantes: "Interviene como debe hacerlo"

El Catedrático Emilio Cortés dio las claves de las dos primeras jornadas del juicio contra Rubiales por el beso no consentido a Jenni Hermoso

Más allá del testimonio de los declarantes en el juicio que comenzó este lunes contra Luis Rubiales por el beso no consentido a la futbolista Jenni Hermoso, si algo está llamando la atención es la forma que el juez, José Manuel Fernández-Prieto, interpela en ocasiones a quienes se sientan en el banquillo.

Observaciones como "estamos perdiendo el norte, yo tampoco entiendo. Si se acuerda, se acuerda; si no se acuerda, no se acuerda", "Todo es abstracto, ¡vamos al grano!", "¡Ya está bien! Mi paciencia tiene un límite, viene aquí a declarar, ¡basta de esas contestaciones! Diga las cosas con claridad, no con chulería", han sido 'carne de cañón' de todos los informativos de televisión del país en estos dos primeros días de juicio.

Juanma Castaño y Emilio Cortés

Precisamente, por esa actitud tan llamativa quiso preguntarle Juanma Castaño al Catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés, en El Partidazo de COPE este martes.

Cortés, que conoce al Magistrado, comentó que "interviene en el debate de la forma en que debe hacerlo, sin comprometer su imparcialidad. Es quien tiene la batuta del orden público, hace bien en acotar las preguntas y las respuestas y orientando el sentido de las respuestas para que sean útiles para el esclarecimiento de la verdad".

Entiende que sea un aspecto llamativo porque "se extraen vídeos muy gráficos" que "hay que contextualizar". Si hay que ponerle algún 'pero' sería "pedirle, quizás, que no sea tan vehemente pero no pasa el límite de comprometer su imparcialidad".

Con respecto a la duda de Paco González de si el seleccionador Luis de la Fuente "se ha podido meter en un jardín" con sus declaraciones de este martes, Emilio Cortés recordó que es normal que muchos declarantes incurran en el falso testimonio, pero para el juez solo tiene relevancia si se miente con respecto a una de las cuestiones de fondo: "si son cuestiones accesorias no se consideran falso testimonio".

La reprimenda del juez del caso Rubiales a Luis de la Fuente

Además, reveló otra de las intenciones que puede tener el juez con esta actitud, y es la de conseguir "fijar posturas" y que los declarantes "se centren en los escritos de las acusaciones particulares".

¿Qué pena puede caerle a luis rubiales?

Aún quedan unos días para que el expresidente Luis Rubiales se siente en el banquillo de los acusados, pero Emilio Cortés ya dejó caer que por un delito de esta índole (agresión sexual), "mínimo un año", pero recordó que incluso si la pena fuera por debajo de los dos años, "si el juez lo considera podría hacerle cumplir la condena en la cárcel, por la naturaleza del delito o del sujeto".

Además, señaló que es normal que se den circunstancias como la petición de la Fiscalía, que pide dos años por el beso, y que suelen tener la intención de "amedrentar al acusado para ver si reconoce los hechos y asume una condena" que suele ser menor.

También precisó que lo importante será la suma de las penas por los delitos que se le atribuyan, si finalmente se le considera culpable de más de uno (presunta agresión sexual y coacción).