La polémica sobre las preguntas de la fiscal a Jenni Hermoso en su declaración: "Rompe las reglas"

Jorge Vilda y el director de marketing de la Federación, Rubén Rivera, se sientan este martes frente al juez para declarar como investigados por las coacciones a las que habría sido sometida Jenni Hermoso para justificar el beso que le dio Luis Rubiales en la final del Mundial. Lo harán después de que se haya filtrado la declaración de la jugadora en Telecinco, una cuestión que marcó 'El Partidazo de COPE' del lunes. Una de las cosas que llamaron la atención de Juanma Castaño fueron las preguntas de la fiscal y las analizó con Emilio Cortés.

La declaración de Jenni Hermoso ante la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, del pasado 6 de septiembre, corroboró que presiones por parte del entonces seleccionador nacional, así como del propio Luis Rubiales. Según la jugadora, el antiguo presidente de la Federación habló con ella en el avión para realizar juntos un vídeo explicando lo sucedido, pero ella le respondió que ya le había avisado de todo lo que se iba a comentar sobre el asunto. El programa 'Codigo 10' desveló estas palabras, algo que ha indignado a algunos por esta filtración.

En 'El Partidazo de COPE' también se dieron detalles de cómo se ha podido producir. Jenni Hermoso todavía no ha roto su silencio tras todo lo sucedido desde la final del Mundial y que terminó por costar la presidencia a Luis Rubiales tras ese beso que dio la vuelta al mundo. Pero esta declaración supone la primera vez que se la ha escuchado desde que habló con Juanma Castaño el mismo día en el que ganó el Mundial. En ella relata cómo se dieron los hechos: "Estoy en el vestuario y de golpe entra Lara Álvarez y me dice que me llama el Presidente que necesita que salga".

Jenni Hermoso detalló lo ocurrido cuando tiene esa conversación: "Cuando me saca, sé que me va a decir algo de este beso. Y ya salí rollo, joder, ya está. Pensaba que me iba a soltar lo que quisiera para quitarle fuerza a ese asunto. Yo no era consciente, pero ellos desde fuera sí. Empecé a sentirme incómoda y que algo más grave había pasado. Que no era algo muy normal. Yo ya lo sentí en un primer instante y en ese momento fui más consciente en esa celebración". Este no fue el único episodio de presiones que vivió la jugadora. El siguiente tuvo lugar en el autobús.

Según las imágenes desveladas por Mediaset, la jugadora, que incluso se llega a derrumbar al explicar las presiones recibidas tanto directamente como a través de su entorno, insiste en que en ningún momento consintió el beso del ya expresidente de la RFEF y reitera que trató por todos los medios de mostrar entereza tras el beso no consentido para no empañar la celebración del título. Las preguntas de la fiscal iban dirigidas sobre todo a saber cómo se produjeron las diferentes presiones, que siguieron en el vuelo de vuelta y en las vacaciones. Sobre esas cuestiones hablaron en 'El Partidazo de COPE'.

Las presiones no cesaron tras la llegada a España y la fiesta de celebración en Madrid. Las jugadoras se marcharon de viaje a Ibiza, pero la RFEF no cesó en su empeño de que la jugadora colaborase para hacer más pequeño el escándalo. Pese a las presiones tanto directas como a través de su entorno, la jugadora no accedió. El programa de Telecinco también reveló las versiones de Alexia Putellas, Irene Paredes y Misa Rodríguez, que también declararon por el caso, detallando también cómo se sucedieron las presiones por parte del entonces máximo mandatario del fútbol español.

