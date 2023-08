Jenni Hermoso ha hablado, en Tiempo de Juego, con Juanma Castaño tras ganar el Mundial femenino. La Selección Española femenina ha logrado su primer mundial tras vencer en la final a Inglaterra por un gol a cero gracias al tanto de Olga Carmona.

Jenni falló un penalti con 1-0 en el marcador y admite que ha "sufrido en los minutos finales" debido a que el marcador era muy corto y confiesa que si las inglesas marcaban sabía que "la había liado" tras no marcar el que hubiera sido el 2-0 y casi la tranquilidad para las chicas de Jorge Vilda. "Ahora mismo ni ese penalti puede borrar lo que siento. Tengo una estrella en el pecho y eso no me lo quita nadie", añadió.

También repasó el último año de la Selección, admitiendo que no hay "que tener el mejor equipo del mundo para ganar" porque "el fútbol es muy dichoso". "Es uno de los dias mas felices de mi vida. A nivel deportivo no puedo lograr más que esto", añadió.

Respecto al beso que el presidente de la RFEF le dio en la boca en la entrega de trofeos, la jugadora de 33 años dijo que "ha sido la emoción del momento, no hay nada mas allá. Se va a quedar en una anécdota. Segurísimo que no va a ir a más". Además reconoció que "no" le "ha gustado" y que "no lo esperaba".