Jenni Hermoso explicó a la Fiscalía las presiones de Rubiales y Jorge Vilda para grabar un vídeo

Este lunes, el programa 'Código 10', de Telecinco, ha ofrecido en exclusiva la declaración de Jenni Hermoso ante la Fiscalía en el 'Caso Rubiales' el pasado 6 de septiembre, que investiga el beso que le dio el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol a la futbolista en la ceremonia de entrega de medallas tras la final del Mundial de fútbol femenino en la que la selección se proclamó campeona del Mundo ganando en la final a Inglaterra 1-0.

"Mancharon mi imagen, yo sentí que nadie me protegía. Me pidieron que yo les protegiera. No me merezco haber vivido todo esto. Ha sido muy difícil no poder salir de casa. Me he tenido que ir de Madrid para no tener esa presión. ¿Por qué tengo que estar llorando en una habitación cuando yo no he hecho nada?"

Jenni Hermoso explicó cómo fueron los momentos posteriores al beso, cuando se encontraba con sus compañeras en el vestuario celebrando el histórico título mundial: "Estaba en el vestuario y me dijeron que necesitaba que saliese. Empezó: ‘Jenni, el beso, se está hablando mucho…’. Le dije: 'Sé cómo ha sido y no ha estado bien. Sabes que te va a caer'. Estaba en estado de shock".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





"En el autobús se hizo un silencio mortal. Me dijeron: ‘Te tienes que bajar'. Me enseñaron un escrito del que no dije ni una palabra. Me comentaron que se estaba liando. Dije: 'Haced lo que queráis'. Me sentí coaccionada".

Luis Rubiales besa a Jenni Hermoso tras la final del Mundial





Jenni Hermoso cuenta las presiones en el viaje de vuelta

Sobre el viaje de vuelta a España en avión manifestó: "Estamos en el avión y setaban todos reunidos con su jefe de prensa y todo su grupo. Vimos que algo no estaba yendo bien. Fui al baño y Rubiales me dijo 'se está armando con el beso, me tienes que ayudar, tienes que salir en un vídeo conmigo porque me están acusando de violador. Me puso hasta nerviosa. Soy buena persona y tú también; si ayudas a una buena persona....'. Dije que no tenía que salir en el vídeo porque yo no había hecho nada. Me dijo que lo tenía que hacer por sus dos hijas, que estaban llorando. A partir de ahí nadie se me acercó ni me miraba. No me sentía respetada en ningún sentido. Una compañera me dijo que estuviera atenta porque Jorge Vilda daba vueltas intentando hablar con mi familia. Habló con mi hermano para que me convenciera de que yo hablara. Habló también con mi prima y su novio".