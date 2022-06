¡No te pierdas esta noche la entrevista a Rafa Nadal en El Partidazo de COPE a partir de las 23:30h!

Rafa Nadal estará esta noche en El Partidazo de COPE a partir de las 23:30h para hablar de su reciente título en Roland Garros.

Con este título conseguido en Roland Garros, Nadal alcanza los 14 trofeos sobre la arcilla de París y además suma ya 22º Grand Slam, superando en dos al serbio Novak Djokovic y al suizo Roger Federer.

Nadal confesó tras ganar en la final al noruego Casper Ruud aseguró que así no puede seguir compitiendo: "No puedo seguir compitiendo con el pie dormido, hay que encontrar una solución. Me encantaría seguir compitiendo".

Durante la entrevista con Juanma Castaño intentaremos ver algo de luz a toda esta incertitumbre sobre su futuro.

El mejor deportista español de la historia estará en El Partidazo de COPE y no te lo puedes perder. Entrevista que podrás seguir por audio y por vídeo por los diferentes canales de Tiempo de Juego y de El Partidazo de COPE

