El Partizado de COPE viaja a Málaga para vivir la Copa Davis en la despedida de Rafa Nadal

Este lunes comienza una semana que no se olvidará. A partir del día 19 se celebrarán las finales de la Copa Davis en Málaga en la que ocho países pelearán por coronarse como la mejor selección del mundo. Los cruces serán: Italia vs Argentina, EE.UU. vs Australia, Alemania vs Canadá y Países Bajos vs España.

EFE MÁLAGA, 12/11/2024.-El Estadio Ciudad de Málaga luce desde este martes una lona gigante de 2.600 metros cuadrados de superficie con una figura de Rafa Nadal de espaldas de 15 metros de altura, en la que se lee "Gracias". EFE/María Alonso

Pero esta semana será inolvidable porque viviremos los últimos partidos de Rafa Nadal como tenista profesional. Y El Partidazo de COPE te contará todo lo que ocurra alrededor de nuestra selección y de nuestro mejor tenista de la historia con Juanma Castaño desde Málaga. Desde este lunes y hasta el domingo, día en el que se jugará la gran final, el programa líder de las noches deportivas se realizará desde la ciudad andaluza, con Ángel García contándote la mejor información alrededor de los tenistas españoles y con los mejores protagonistas.

Juanma Castaño y Rafa Nadal

Rafa Nadal, ganador de 22 Grand Slams llegó este jueves a Málaga y poco después ya se ejercitó en las instalaciones del Palacio de los Deportes Martín Carpena que durante dos semanas concentra lo más relevante del tenis mundial. Nadal llega en un buen momento de forma pero con las dudas que arrastra por culpa de las últimas lesiones: "Primero hay que ver cómo me voy sintiendo estos días en el entrenamiento y si realmente no me veo listo para tener opciones de ganar el individual, voy a ser el primero que no va a querer jugar". "Ya se lo he dicho a David en muchas ocasiones es que no tomen ninguna decisión en base a lo que es mi última semana como tenista profesional", insistió el otrora número uno del mundo.

Por su parte, Carlos Alcaraz llega tras caer eliminado en la primera fase del Torneo de Maestros, aquejado de un resfriado que le ha hecho jugar con muchos problemas. El murciano reconoció que va a ser uno de los torneos más especiales: "Es el último torneo del año y probablemente uno de los torneos más especiales que voy a jugar. Último torneo de Rafa, podré estar a su lado en los últimos momentos en una pista de tenis para él". Además, Alcaraz quiere redimirse de la eliminación que sufrieron los dos tenistas en los pasados Juegos Olímpicos jugados en París, donde la pareja española cayó en cuartos de final ante los estadounidenses Austin Krajicek y Rajeev Ram 6-2 y 6-4.

Cordon Press Carlos Alcaraz será el sucesor natural de Rafa Nadal.

La Selección española de tenis estará formada por Carlos Alcaraz, Pedro Martínez, Marcel Granollers, Roberto Bautista y la gran estrella Rafael Nadal. Y ahora habrá que saber a quién elige el capitán del equipo, David Ferrer, para diputar los partidos. Primer se disputarán dos encuentro individuales y uno de dobles. Ángel García informó en Tiempo de Juego que, en principio, él ve que Rafa Nadal y Carlos Alcaraz jugarían los partidos individuales; y el murciano repetiría en dobles junto a Marcel Granollers.