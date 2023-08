Paco Liaño revive y explica el histórico penalti fallado por Djukic: "El gesto que todos recordamos"

Paco Liaño fue el cuarto protagonista en 'desfilar' por el #PartidazoVintage, en El Partidazo de COPE. Liaño es otro de los 'clásicos' del fútbol español de los 90 que comenta cada semana partidos en Tiempo de Juego, y este jueves dedicó unos minutos para recordar algunos de los momentos más memorables de su carrera futbolística.

A Liaño muchos le recuperdan por ser el portero del 'Súper Dépor', aquel equipo de los 90 que, tras la llegada de brasileños como Donato, Mauro Silva o Bebeto se permitió tutear a los grandes de la Liga española, hasta el punto de que tuvo en sus botas desde el punto de penalti la posibilidad de darle al Deportivo de la Coruña el primer título de Liga de su historia.

En aquel partido frente al Valencia, López Nieto señala penalti a favor de los de Arsenio Iglesias en los últimos minutos del duelo. Si el central marcaba, el Dépor ganaría LaLiga. En Barcelona, pendientes del lanzamiento desde los once metros, se guardaba silencio. Djukic resopló, tomó carrera y falló: "El gesto que todos recordamos", comentó Liaño, que describió la acción de su compañero antes de dirigirse hacia el esférico.

"Yo miraba para la grada. Djukic tiraba hacia una portería en la que no había grada, el Riazor de entonces no es como lo es ahora. Bebeto llevaba más de media temporada sin tirar penaltis, y la responsabilidad la había cogido Donato, pero no estaba en el campo porque Arsenio lo acababa de sustituir". El resto, es historia.

"Con el paso del tiempo, recuerdo con más cariño que tristeza aquel momento", sentenció Liaño.

Una historia entre otros mitos de la época

Ex jugador del Racing de Santander, del Sestao y también del Sporting de Gijón, Liaño habló de compañeros como Quique Setién, Mendilibar, Setién, Ceballos o Blas Ziarreta, al que se refirió con mucho cariño: "Se le conoce por los juramentos en el banquillo pero es la persona del entorno de Euskadi que más sabe de fútbol".

Por supuesto, las diferencias entre el fútbol que él jugó y el actual son brutales. Paco Liaño llegó a jugar una final de Copa del Rey que fue interrumpida y aplazada por una tremenda granizada que recordamos con la narración de José Ángel de la Casa en televisión (final de Copa en 1995, en el Santiago Bernabéu, frente al Valencia, donde los últimos once minutos de partido se tuvieron que disputar tres días después), y repasó algunas de las 'lindezas' que le dedicaban los aficionados del equipo rival detrás de la portería que defendía: "Jugando con el Racing en el País Vasco me han llamado español, jugando con el Sestao me han llamado etarra y hasta me han tirado monedas de veinte duros en el Camp Nou".

Pese a todo, era una época, a su juicio, mucho mejor: "Yo era más feliz cuando salía de Riazor y te encontrabas con los periodistas y la gente, y luego se fueron poniendo barreras. Lo que es hoy en día, ya lo sabéis, hay que pedir audiencia para charlar con algunos futbolistas".

