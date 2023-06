Juanma Castaño señala la imagen que detesta de las entregas de medallas en el fútbol: "Es una vergüenza"

Perder una final duele. Ver cómo se te escapa el título en los penaltis es horroroso. No fue un gesto colectivo. Ni mucho menos, pero causó indignación incluso entre un amplio sector de los aficionados al fútbol. Sea por lo que fuera, el gesto de desprecio al subcampeonato y a los campeones de la Europa League por parte de algunos jugadores de la Roma, especialmente el de José Mourinho, fue muy criticado en 'El Partidazo de COPE'. Ensombreció la celebración de la séptima del Sevilla, en la que los grandes protagonistas fueron José Luis Mendilibar, Yassine Bono y Gonzalo Montiel.

Quién le iba a decir a Mendilibar hace tres meses que este miércoles conquistaría el primer título europeo de su carrera como entrenador. El técnico de Zaldíbar aterrizó en el Ramón Sánchez Pizjuán con un claro objetivo: lograr la permanencia. Pero paso a paso el Sevilla fue creciendo en la que no deja de ser su competición y se plantó en la final de Budapest de este miércoles, en la que salió vencedor en la tanda de penaltis. Ahora todos piden su renovación, también en el 'Tiempo de Opinión', aunque no lo dieron por hecho ninguna de las partes tras levantar la Europa League.

Manolo Lama: "Nadie quiere a la Europa League como el Sevilla"

Mendilibar se sorprendió cuando José Mourinho le fue a felicitar antes de que Montiel anotara el penalti definitivo. El show del portugués había comenzado antes, con protestas de todos los colores durante el encuentro, pero llegó su gran momento cuando, que el trofeo estuviera aún en el atril y nadie le hubiera llamado a escena, pasó a recoger la medalla. Eso sí, antes de meterse en el vestuario se la tiró a un chico que había detrás del banquillo: "Siempre lo hago. Me quedo con las de oro, no quiero las de plata". Este gesto fue muy comentado por 'El Partidazo de COPE'.

No fue el único en quitarse la medalla al recibirla de entre los miembros de la Roma y Juanma Castaño se lo recriminó. No es nada nuevo que José Mourinho tire una medalla de subcampeón tras perder una final. Hay dos precedentes. El primero data de 2015 cuando perdió con el Chelsea la Community Shield frente al Arsenal. El entrenador portugués mandó un mensaje contundente a Wenger sobre esto: "Es la medalla del perdedor”. La segunda de las medallas que regaló fue en 2017 tras la Supercopa de Europa cuando entrenaba al Manchester United y perdió el título frente al Real Madrid.

Mourinho estaba cabreado por el arbitraje, tanto que en el parking del Puskas Arena se fue a por Anthony Taylor, el colegiado de la final. Le dijo que "se fuera a la mierda" y que "no tienen puta vergüenza en la cara". En rueda de prensa afirmó que el colegiado inglés "parecía español": "La injusticia la demuestra el hecho de que Erik Lamela hubiera tenido la segunda amarilla, no la tuvo y convirtió un penalti en la tanda de penaltis". Ahora, el técnico de la Roma afronta un futuro incierto al no asegurar su continuidad en el equipo de la capital italiana.

