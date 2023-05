El Sevilla hace historia en Europa con Mendilibar, en el Tiempo de opinión de El Partidazo de COPE

Este miércoles el Sevilla logró su séptima Europa League tras ganar a la Roma en los penaltis. El partido estuvo marcado por los contínuos parones del equipo de José Mourinho, que acabó criticando al árbitro y afirmando que la Roma tiene peor plantilla que el equipo andaluz.





En el Sevilla destaca el gran papel de José Luis Mendilibar, que llegó en marzo al banquillo y que ha sido capaz de sacar al equipo de la zona baja de la tabla y ha logrado la Europa League histórica del club sevillano.

En el tiempo de opinión se elogió la figura del entrenador vasco, como Santi Cañizares, que no dudó en pedir su renovación: "La renovación la merece Mendilibar por ganar la Europa League, no por salvar al Sevilla porque eso es lo normal; llegar, dar con la tecla y sacar de ahí al Sevilla. Mantener al Eibar tenía tanto logro como este de la Europa League”. Para el ex jugador del Sevilla y comentarista de Tiempo de Juego Javier Casquero, "no es solo la gestión de grupo, hoy ha tomado decisiones tácticas que han cambiado el partido”.

Mourinho, la imagen negativa de la final

El entrenador de la Roma, José Mourinho, volvió a dejar este miércoles en el aire su futuro en la capital italiana, en la que aseguró va a estar hasta el lunes, sin dejar claro si continuará la próxima temporada. Manolo Lama fue muy crítico con el entrenador portugués: "Mourinho es un impresentable, ayer dijo que tenía menos presupuesto que el Sevilla y es mentira". Para Roberto Palomar, esta mala imagen de Mourinho no es nueva porque ya se vio cuando entrenaba al Real Madrid sus malas formas: "Mou ha celebrado goles en el banquillo contrario”.

Para Santiago Cañizares, Mourinho es un personaje que le viene bien al fútbol: "En el fútbol también hace falta gente como Mourinho y además así luego valoras a gente como Mendilibar, que va con un chándal como en 2ªB. El entrenador tiene que estar capacitado y ahora hay mucho de márketing".

