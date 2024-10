Carolina Marín, Premio Princesa de Asturias, en COPE: "El Rey me ha dado muchísimo ánimo"

Carolina Marín es una de las protagonistas deportivas del año. Pese a su grave lesión de rodilla durante los últimos Juegos Olímpicos en París, la onubense recibe este viernes en Oviedo el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

Carolina atendió la llamada de Juanma Castaño en El Partidazo de COPE en directo, justo después de compartir una cena con los Reyes de España.

"Simplemente, el Rey me ha dicho que muchísimos ánimos, que toda España sintió ese crujido conmigo y que me van a transmitir todo su apoyo", confesó.

Aunque la charla fue breve, se pudo percibir la ilusión y los nervios por recibir el galardón: "Espero dormir bien esta noche y ya mañana soñaremos con ese galardón".

Y a pesar de sentirse "cansada de todo el día", reconoció estar "muy feliz". Tiene pendiente probar la típica fabada asturiana: "Nos han dicho que mañana la ponen en el buffet", pero no ha podido resistirse al arroz con leche: "Muchísimo, llevo aquí tres días y creo que he engordado", dijo antes de pronunciar un 'pequeño' deseo: "Espero que el traje mañana me quede estupendamente", bromeó.

TODOS LOS GALARDONADOS DE 2024

Como le dijo a Juanma Castaño, Carolina se encuentra en Asturias desde el martes.

Marín recibirá el galardón el próximo viernes en una ceremonia que los reyes de España, acompañados de la princesa Leonor y de la infanta Sofía, presidirán en el Teatro Campoamor de Oviedo.

Este año también han sido galardonados con estos premios el cantautor catalán Joan Manuel Serrat (Artes); la poeta rumana Ana Blandiana (Letras); la historietista, cineasta y pintora francoiraní Marjane Satrapi (Comunicación y Humanidades); el escritor, ensayista, académico y expolítico canadiense Michael Ignatieff (Ciencias Sociales); la agencia internacional Magnum Photos (Concordia) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Cooperación Internacional).

La nómina de premiados se completa con el médico canadiente Daniel J.Drucker, el químico danés Jens Juul Holst, el biólogo molecular Jeffrey M. Friedan y el endocrinólogo Joel F. Habener, ambos estadounidenses, y la química Svetlana Mojsov (Macedonia-EEUU), premiados de forma conjunta con el de Investigación Científica y Técnica.