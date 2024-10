Todos los secretos de la exigente dieta de Ilia Topuria y cómo evita que produzca secuelas: "Está entrenado"

Una de las noticias de este jueves en El Partidazo de COPE la dio Ángel García, que está siguiendo todo lo que hace Ilia Topuria antes del combate que le espera este sábado en Abu Dabi frente a Max Holloway.

Topuria recortó el peso necesario para poder defender el título de peso pluma de la UFC. Le dejaron beber algo de agua e incluso comer, algo que no es habitual antes del pesaje.

Antes del combate se controla absolutamente todo, incluida la cantidad de agua que puede beber. Y nos consta que la noche del jueves al viernes puede ser difícil para el luchador "que solo puede beber un cubito de agua y al tener que estar deshidratado, le costará más dormir", comentaba Ángel García.

El doctor contaba que "Ilia ha estado tomando siete litros y medio de agua", pero teniendo en cuenta que han entrenado su cuerpo bebiendo "unos cinco o seis litros diarios en el último mes", el cuerpo asimila bien esas cantidades. El motivo de esta medida es 'hincharle' de agua para que luego el cuerpo vaya bajando.

"El jueves se reduce a medio litro. El riñón sigue trabajando, y es uno de los métodos de bajada de peso, junto a la sudoración y la alimentación", especificó.

Cordon Press Ilia Topuria será uno de los protagonistas de este próximo fin de semana

La bajada de peso se hace a lo largo de las últimas doce semanas, es un trabajo "poco a poco" y muy controlando midiendo absolutamente todos los valores medibles.

Las cantidades también se miden con una precisión asombrosa: esta semana la dieta se ha basado en huevo, aguacate, ternera, y un tipo de grasa que proporciona la UFC.

Las fuerzas de Ilia Topuria no bajan: "Es el proceso, es el método, es solo unos días y va complementado con varias frutas. Hay gente que los jueves no come, y hoy hemos comido".

la trabajo de ilia topuria va más allá del peso y la alimentación

En la entrevista en El Partidazo de COPE, también se hablaron de otros aspectos, como el sueño de Ilia Topuria: "Un deportista de élite, cuanto más duerma, mejor. Duerme ocho o diez horas, pero en cuanto dé el pesaje y coma, va a dormir largo y tendido. Yo aconsejo incluso más horas, y duerme siesta en una cama hiperbárica".

Cuando acabe el combate, Ilia Topuria también puede disfrutar de unas vacaciones en las que tiene algo más de 'manga ancha', pero el doctor confesó que el luchado le ha pedido "que no me vaya muy lejos porque quiere entrenar pronto".