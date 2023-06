Manolo Lama: "Nadie quiere a la Europa League como el Sevilla"

Manolo Lama, narrador de Tiempo de Juego, analiza en Tiempo de Análisis la victoria del Sevilla en la tanda de penaltis en la final de la Europa League. Los de Mendilibar vencieron a los de José Mourinho gracias al último lanzamiento de Montiel, que convirtió en el segundo intentó, y a dos penas máximas detenidas por Bono. El conjunto hispalense conquisó así su séptima Europa League.

"Bueno...nadie la quiere como el Sevilla y que razón tiene aquel que se inventó esto, que fue Unai Emery. Son siete ya los campeonatos que ha ganado el equipo sevillista y eso ya no es casualidad.

Hoy ha tenido una final complicadísima, una final donde ha tenido que pelear frente a la Roma, frente a Mourinho y frente al otro fútbol, ese fútbol que no nos gusta. Pero pese a todo el conjunto hispalense ha hecho méritos para llevarse el título. Con un Bono espectacular, no solo en la tanda de penaltis, y un Suso que le ha cambiado la cara al equipo.

Pero me quiero quedar con Jose Luis Mendilibar. No sabe cinco idiomas, no lleva traje, no se sabe vender ante la prensa pero es un grandísimo entrenador como ha demostrado dese que ha llegado al Sevilla. Y en la otra acera...está Mourinho, que se sabe vender como nadie, sabe cinco idiomas, es muy elegante pero es un muy mal perdedor. Hoy no ha querido ni quedarse en el cesped para ver como sus rivales levantaban la copa

Al final el fútbol da a los que se lo merecen. Y se lo han merecido Mendilibar y el Sevilla".

BONO: "MENDILIBAR CONFIÓ EN MÍ"

El futbolista marroquí Yassine 'Bono' Bounou, portero del Sevilla FC, afirmó este jueves que su entrenador José Luis Mendilibar "confió" en él para disputar los partidos decisivos de la Liga Europa, culminada con título para los sevillistas, y que por ello tenía que "devolverle la confianza" en la final ganada sobre la AS Roma (1-1, 4-1 en penaltis). "Soy un jugador de club, un trabajador que está preparado para responder a las necesidades del Sevilla. Confió en mí y tengo que devolverle la confianza", declaró Bono a los micrófonos de Movistar Plus tras la victoria del equipo sevillano ante la Roma, en una final que se disputó en el Puskás Aréna de Budapest (Hungría). "Ya he vivido muchos momentos así. Hay que tener mucha calma, mis compañeros me transmiten mucha seguridad y calma", dijo el guardameta marroquí durante los momentos de celebración sobre el césped del estadio húngaro, habiendo sido clave con sus intervenciones para el definitivo de su equipo. En este aspecto, Bono admitió que a lo largo de esta temporada había acumulado bastante tensión, sobre todo tras la buena actuación de Marruecos en el pasado Mundial. "Muchas emociones por el Mundial, por todo, por hoy... La cabeza a veces se te va, por eso intento tomarlo con normalidad con mi familia, mis compañeros y mis amigos", concluyó. SERGIO RAMOS FELICITA AL SEVILLA El internacional español Sergio Ramos felicitó este miércoles al Sevilla, su exequipo, por la consecución de su séptima Liga Europa, tras derrotar en la final disputada en Budapest al Roma tras la tanda de penaltis que se tuvo que lanzar después de empatar a un gol en el tiempo reglamentario. Increíble mi Sevilla… ¡¡Ya van siete!!

Enhorabuena por seguir haciendo historia, @SevillaFC ¡Os lo merecéis! ???? https://t.co/fyOiTALLLd — Sergio Ramos (@SergioRamos) May 31, 2023 "Increíble mi Sevilla… ¡¡Ya van siete!!. Enhorabuena por seguir haciendo historia, ¡Os lo merecéis!", escribió el central andaluz del PSG en sus redes sociales tras el partido.