Óscar Puente, en El Partidazo de COPE: "Me sacaron de mi sitio en el palco en una especie de humillación"

Óscar Puente, alcalde de Valladolid, ha pasado este lunes por El Partidazo de COPE para valorar el descenso del equipo vallisoletano y la rueda de prensa ofrecida por Ronaldo. El presidente del equipo blaquivioleta pidió perdón a los aficionados y anunció la continuidad de Pezzolano al frente del banquillo pucelano. Y además recriminó la falta de apoyo al ayuntamiento.

Ronaldo pide perdón a la afición blanquivioleta y confirma que Pezzolano será el entrenador el año que viene El presidente del Valladolid ha confirmado la continuidad del técnico uruguayo y del director deportivo: "Vamos a luchar por volver a nuestro lugar". De momento no vende el club. 05 jun 2023 - 11:14

"No me ha sorprendido el ataque de Ronaldo, me lo esperaba", han sido las primeras palabras de Óscar Puente que fue apartado de su lugar en el palco. "Me sacaron de mi sitio en el palco en una especie de humillación", comentó.

???? Óscar Puente, en @partidazocope sobre Ronaldo



?? "Ha imputado responsabilidades a todo el mundo, a los árbitros... a la afición y a mí"



????‍?? "Yo no ficho ni entreno ni salgo a jugar, yo no tengo responsabilidad en la marcha deportiva del club"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/83Ch6zMICn — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 5, 2023

Y añadía sobre las palabras del brasileño: "Ha intentado desviar sus responsabilidades con la rueda de prensa. Yo no entreno, ni ficho jugadores".

Este pasado domingo, en el Tertulión de Tiempo de Juego, Juanma Castaño reprochaba a Ronaldo la ausencia de una figura fuerte de presidente, a lo que Puente le daba la razón. "Ha elegido fatal las veces en las que salir a dar la cara". "Le han puesto a los pies de los caballos, la rueda de prensa le deja en un situación insostenible".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Hoy ha intentado ponerme en la picota, pero solo ha conseguido enfadar más a la afición", concluyó.