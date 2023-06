Ronaldo pide perdón a la afición blanquivioleta y confirma que Pezzolano será el entrenador el año que viene

El presidente y propietario del Real Valladolid, el exjugador brasileño Ronaldo Nazario, ha concedido en la mañana de este lunes una rueda de prensa tras confirmarse el descenso del club este domingo al no pasar del 0-0 ante el Getafe.

En dicha comparecencia, Ronaldo ha pedido perdón a unos aficionados que "ha hecho su parte de forma fenomenal. Nos ha apoyado durante toda la temporada, en especial durante los últimos partidos y ayer fue espectacular".

Por otra parte, el presidente blanquivioleta ha confirmado la continuidad del técnico uruguayo Paulo Pezzolano y del director deportivo Fran Sánchez: "Son pilares del club y el proyecto de regresar a primera está basado en ellos".

Ronaldo ha reconocido que ha podido haber "errores de planeamiento" de la temporada por parte de la directiva, aunque también ha sostenido que "muchos errores arbitrales" se han traducido en puntos en la clasificación y asegura que "este club es mejor de lo que me encontré, pero no hemos logrado la estabilidad deportiva".

Sobre una posible venta del club, el brasileño de momento no tiene pensado hacerlo y "me quedaré hasta que consiga dejar el legado que me he propuesto".

Otro de los temas tratados en la rueda de prensa ha sido el cambio de escudo, que tanta controversía generó la afición pucelana: "Hay unos cientos de radicales que no aceptan el cambio de escudo y la evolución hacia el futuro. La afición del Pucela es más grande que ellos".

Durante las últimas semanas fueron llamativas las protestas del club contra los árbitros tras el polémico gol no concedido al conjunto pucelano en el encuentro ante el Sevilla. Al ser cuestionado sobre este tema, Ronaldo sí que pide una reflexión sobre el arbitraje: "Lo que hay que hablar es de cómo funciona el sistema y por qué cometen tantos errores, por qué no dan explicaciones. Tenemos que preguntarnos por qué pasan estas cosas. Hay que hablar del origen de los problemas serios".

"ESTAMOS SOLOS, DESDE EL AYUNTAMIENTO NO SE HA HECHO NADA"

Por otra parte, Ronaldo insistió en que durante los últimos años han estado "solos", sin apoyo económico del Ayuntamiento, y que únicamente la afición les ha acompañado. "Vengo aquí a trabajar, a hacer que este club crezca. Voy a seguir ilusionado con el proyecto, con hacer un gran club en España, pero estamos solos. Cuando creamos la acción de que vamos 'contra todo y contra todos', explica muchas cosas. Seguimos solos, ilusionados, pero solos", recalcó.

Así, destacó que recibieron del Consistorio "promesas de ayuda que no se concretaron". "Ahora va a haber cambio de alcalde y vamos hablando con el nuevo alcalde para que recibamos ayudas para poder seguir creciendo. Eso es lo que hará diferencia en el futuro. El club seguro que es mucho mejor de lo que he encontrado. Los jugadores y la afición pueden disfrutar de instalaciones mucho mejores de las que me encontré y el aficionado disfruta de una experiencia infinitamente mejor que antes. Deportivamente no nos llegamos a estabilizar, pero lo buscaremos con toda la fuerza del mundo", afirmó.

He visto a gente en mi vida echar “balones fuera” para eludir sus propias responsabilidades. Pero lo de hoy supera todo lo vivido y conocido hasta la fecha. — Oscar Puente (@oscar_puente_) June 5, 2023

Además, explicó que el alcalde en funciones, Óscar Puente, "ha decidido que el nuevo alcalde firme el inicio de las obras" de la Ciudad Deportiva. "He estado con el nuevo alcalde, don Julio, que me garantizó que el proyecto de la Ciudad Deportiva va para adelante y que vamos a llevar a cabo iniciativas privadas para mejorar aún más el estadio. Falta muy poco para que el estadio esté en condiciones óptimas. El Ayuntamiento no nos está dando dinero para la Ciudad Deportiva, las obras serán pagadas con dinero del club. Esperamos decisiones rápidas. Óscar Puente tenía muy buena intención, pero pasados los cuatro años no ha hecho nada por el Real Valladolid", dijo.

Durante la rueda de prensa, el propio Óscar Puente lamentó en Twitter las palabras de Ronaldo, y este no dudó en responderle. "No quiero una pelea pública, me llevo bien con él. Seamos honestos, aquí no se ha hecho nada. El foso ha sido de dinero del club. Hemos invertido más de 18 millones de euros en el estadio para la comodidad de nuestra gente. Nada es para mí, todo es para la gente de Valladolid. Entiendo que en la política los trámites pueden ser lentos, pero es una evidencia que solo la gente ha estado con nosotros", señaló Ronaldo.