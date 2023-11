Óscar Mayo, sobre el Real Madrid con LaLiga: "Que estén con el 'no, no y no'...; depende de ellos"

Óscar Mayo es uno de los fichajes más mediáticos del momento en el fútbol español. Hasta ahora, número dos de Javier Tebas, es Director General de LaLiga y ficha por el Atlético de Madrid como nuevo Director General de operaciones del club. El fichaje se hará efectivo a mediados del próximo mes de enero.

Su contratación ha sido irremediable, dado lo interesante de la oferta del club rojiblanco, algo que Tebas ha aceptado deportivamente: "En todo momento, se ha portado conmigo como un señor. Espero que también me eche en falta, pero ha entendido la decisión perfectamente", comentó este lunes en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.

Óscar Mayo, durante su intervención en El Partidazo de COPE

Mayo visitó el estudio central de la Cadena COPE en un día en el que, dado la gravedad de la rodilla de Gavi, volvió a ser motivo de debate el excesivo calendario para los futbolistas: "Ya hemos denunciado varias veces el aumento de partidos. El calendario hay que revisarlo, y a la FIFA le hemos pedido que no tome decisiones sin tener en cuenta a las Ligas".

En cualquier caso, en LaLiga tienen claro que reducir el número de equipos en Primera División no es una solución: "LaLiga tiene que ser de 20 equipos. Quitar a dos clubes hace que la competición sea más corta, por lo que el impacto económico sería muy alto".

Real Madrid versus LaLiga

Uno de los puntos candentes de la conversación fueron las explicaciones de Óscar Mayo sobre el comportamiento del Real Madrid, que se niega a colaborar con las propuestas de contenido de LaLiga, y acaba yendo un poco a contracorriende del resto de clubes.

"Yo no lo definiría como una guerra, es más un entendimiento diferente de modelos. En el fondo, lo que hacemos en la Liga es lo que quieren los clubes. Estar en el 'no, no y no' no es agradable".

Mayo desea que el problema "ojalá sea solucionable, que el Real Madrid decida respetarlo".

Javier Tebas y Florentino Pérez (FOTO - CORDON PRESS)

Los momentos recientes con más tensión que LaLiga ha mantenido con el club que presiden Florentino Pérez ha venido principalmente por dos cuestiones: el acuerdo de los clubes con el fondo CVC y las propuestas concretas de contenidos para las retransmisiones de esta temporada, como el acceso de las cámaras a los vestuarios, entrevistas antes, al descanso o después del partido, etc: "¿Qué por qué no quiere hacerlo el Real Madrid? Es una pregunta para ellos", valoró.

Los detalles de las retransmisiones televisivas

Juanma Castaño no quiso desaprovechar la ocasión de preguntar sobre cuestiones de las que se siguen hablando en las redes sociales durante las retransmisiones.

Por ejemplo, sobre la idea de seguir enfocando a los narradores de los partidos justo después de los goles, obedece a que "probamos cosas y vemos si funciona. Tú ves si gusta o apetece. El año pasado probamos que se vieran las narraciones de las radios y este año ya no está".

También dejó claro que las conversaciones que mantienen los árbitros de campo con los de VAR van a tener que escucharse en las retransmisiones más tarde o más temprano: "Los árbitros tienen que abrirse al espectáculo sí ó sí".

¿Existe un censor de preguntas?, preguntó Castaño. "No lo hay, pero a un jugador que acaba de terminar un partido hay que preguntarle por la competición y por el partido. Es como si a Alonso le preguntas antes de correr por su novia", respondió Mayo emulando a Javier Tebas.

La temporada 2023-2024 está funcionando bien en audiencias: LaLiga confirma los buenos datos de los partitos en Segunda División y "un 7-8% más de audiencia" en los partidos de Primera División.