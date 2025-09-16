Nacho Peña habla claro sobre la decisión de Xabi Alonso con Vinicius: "Le está saliendo bien, lo aplaudo"

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, descartó que vea "ansioso" a Kylian Mbappé por ganar la primera Liga de Campeones de su carrera, que señaló como un objetivo compartido, y ensalzó el liderazgo que está ejerciendo en su equipo el delantero francés.

Además, reconoció que ha hablado con Vinícius Júnior sobre su rol, después de que no haya terminado ninguno de los tres encuentros en los que ha sido titular. "Ante la Real hizo un gran trabajo siendo un jugador menos desde el minuto 30. Fue sustituido en el 70 o así, no eran los momentos más bonitos para jugar para un delantero. Pero se tuvo que sacrificar, lo hizo bien y trabajó para el equipo, fue una victoria de equipo en la que aportaron todos. Y a 'Vini' lo he visto bien y está con buena energía para empezar mañana", valoró.

la opinión de nacho peña

Durante El Partidazo de COPE, Nacho Peña firmó que "el mejor Vinicius que he visto en 2025 lo he visto en Oviedo y contra el Mallorca y a nivel actitudinal muchísimo mejor que los se meses anteriores. Es decir, le está pinchando, le está espoleando".

Mientras que David Sánchez aseguró que el brasileño "está jugando de pena comparado con el Vinicius que casi gana el Balón de Oro del año pasado". "Hay que compararlo con el Vinicius de los últimos seis meses. Yo te he hablado del Vinicius del 2025 y para Xabi Alonso ha conseguido sacar la mejor versión a base de palos sobre Vinicius”.

"A los a los jugadores que a los jugadores que no están bien, Vinicius y todos se les compara con su mejor versión, no con la mala versión de Vinicius del año pasado, habrá que compararlo con el que casi gana el Balón de Oro", continuó diciendo David Sánchez.

EFE La polémica celebración de Vinicius con Mbappé tras el 0-2 del Real Madrid ante el Oviedo

Además, Nacho Peña terminó diciendo: "A nivel actitud, el año pasado o la temporada pasada se borraba. Esta vez contra Oviedo, sale, recupera una pelota, da asistencia, muestra generosidad, gol de Mbappé, después vuelve a marcar. Ha marcado dos goles de momento esta temporada y yo le estoy viendo el otro día va a la presión, esa pelota hace dudar al defensor y le acaba cayendo a a Mbappé que acaba por definir".

