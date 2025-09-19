el partidazo de cope
Nacho Peña abre el debate de la portería de la selección: "Joan García es mucho mejor que Unai, pero con Raya..."
El colaborador de El Partidazo de COPE comentó la victoria del Barcelona ante el Newcastle y habló de la calidad de Joan García en la portería.
El Barcelona comenzó ganando en su estreno en la Champions League gracias a un doblete de Rashford, el segundo gol con un derechazo espectacular desde fuera del área que golpeó en el larguero y se metió en la portería. Los azulgranas ganaron 1-2 después con una buena segunda parte que le hizo llevarse los tres primeros puntos en la competición europea.
Sin duda, Rashford fue el mejor jugador del partido gracias a sus dos goles pero también destacó Joan García. En la primera parte, los azulgranas tuvieron momentos de sufrimiento con un Newcastle que se veía empujado por su gran afición pero que no pudo adelantarse por culpa del nuevo portero. En el minuto 24, Anthony Elanga se deshizo de Gerard Martín y puso un grandísimo balón raso al segundo palo, donde Barnes disparó pero cuando todo el mundo cantaba el 1-0, apareció el pie del guardameta para despejar a córner.
Los de Flick lograron aguantar esa primera media hora y, a partir de ahí, Pedri y De Jong empezaron a adueñarse de la pelota en el centro del campo para que Rashford acabara sentenciando tras el descanso. El primero lo hizo con un cabezazo después de un pase de Koundé desde la banda, y el segundo con ese golazo desde fuera del área. Tras sus dos goles, Raphinha pudo marcar el tercero pero el Newcastle fue el que acabó marcando el 1-2, pero los azulgranas supieron controlar la pelota para no acabar sufriendo.
nacho peña y el futuro de joan garcía
Nacho Peña quiso destacar la actuación de Joan García en la victoria azulgrana y abrió el debate en El Partidazo de COPE sobre quién debe ser el dueño de la portería de la selección española, donde todavía no ha sido llamado el actual guardameta culé: "De la Fuente tiene un marrón positivo en la portería, pero es una decisión que es difícil atrasar. Joan García es un señor portero, para mí, mucho mejor que Unai y lo siento por Unai, pero es que lo siento así. Ahora, con Raya me parece que andan cabeza con cabeza".