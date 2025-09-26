Nacho Peña explica la razón por la que al Real Madrid no le gusta que Alberola Rojas pite el derbi: "Ha caído mal"

Alberola Rojas será el encargado de dirigir este sábado el derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Será la tercera vez que Alberola arbitre el duelo de la máxima rivalidad madrileña. La primera vez fue en LaLiga en septiembre de 2023, con triunfo por 3-1 del cuadro rojiblanco; y la segunda fue en enereo de 2024 en la semifinal de la Supercopa, esta vez con triunfo del equipo blanco por 5-3.

Ademñas, Isaac Fouto informó que se se va a romper la territorialidad. Va a ser un árbitro madrileño el que va a estar en el VAR, y será Carlos del Cerrande junto a Valentín Pizarro,

la opinión de nacho peña

En cuanto, a Alberola Rojas Nacho Peña, en El Partidazo de COPE, aseguró que “no ha caído bien. Esta era la peor opción”. “No sé si recordáis en el derbi de hace dos años tres acciones polémicas que cayeron para el mismo lado, para los colchoneros”, afirma.

AFP7 vía Europa Press Alberola Rojas muestra la tarjeta amarilla a Vinicius Júnior ante el Real Betis

“Yo te lo recuerdo, 1-0 gol de Morata proviene en el inicio de jugada de una falta de hermoso sobre de Bellinghan. Dos, Jiménez se va directo a Rodrygo que está yendo a portería, no le sacan roja, le sacan amarilla. Y tres, gol anulado a Camavinga después de un remate al palo de Alaba que le cae a Camavinga y la mete porque dicen que está interfiriendo Rüdiger que recibe una llave de judo”, continúa diciendo.

Además continuó diciendo que el arbitraje fue “nefasto. Ya estoy yo aquí para decir que el arbitraje fue lamentable”.

