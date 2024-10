El miedo de Juanma Castaño antes del último partido de Rafa Nadal: "Que no suceda"

Desde primera hora del jueves, cuando Rafa Nadal publicó el vídeo en el que anuncia su próxima retirada del tenis profesional, el especialista en tenis de la Cadena COPE, Ángel García, ya tenía claro cuáles serán los últimos pasos en la vasta carrera del mejor tenista español de la historia.

Pese a que gente de su entorno querría verle participar en algún torneo oficial, todo apunta a que el primer lugar donde le veamos competir a Rafa Nadal desde esta fecha sea en la exhibición en Arabia Saudí, el Six Kings Slam, con los seis mejores tenistas del mundo. Rafa saltará a pista seguro el sábado 17 de octubre, probablemente contra Carlos Alcaraz, siempre que el murciano ante antes a Rune. Y dos días después, Nadal jugaría la final o el partido por el tercer puesto.

Y salvo que cambie mucho la situación, a Nadal ya no le veremos más hasta la disputa de la Final a Ocho de la Copa Davis que se celebra en Málaga del 19 al 24 de noviembre de 2024.

Rafa Nadal, durante un entrenamiento durante los JJOO de París 2024

EL MIEDO IRRACIONAL DE JUANMA CASTAÑO

Cualquier aficionado al deporte en nuestro país coincide en que el mejor final posible para la carrera de Rafa Nadal sería la de él levantando al cielo de Málaga el trofeo de la Copa Davis.

Cabe recordar que, por encima de la ilusión, está la realidad de que Holanda, rival de España en los cuartos de final, es un rival duro, como advirtió este jueves, en El Partidazo de COPE, el capitán del equipo español, David Ferrer: "Holanda es una piedra muy complicada, vamos a ver... pero paso a paso".

Entre los aficionados que sueñan con el final perfecto es el director de El Partidazo de COPE. Juanma Castaño confesó este jueves que siente miedo de que ese final feliz no se produzca: "La imagen de Rafa Nadal con la 'Ensaladera' en alto, en Málaga, el domingo de la final parece tan idílica, tan bonita… De verdad que tengo miedo de que no se produzca".

CORDONPRESS Rafa Nadal, durante su participación con España en la Copa Davis de tenis en 2019

Rápidamente, Manolo Lama fue quien acudió con el antídoto ante el miedo de que esa imagen no se produzca nunca: "¡Qué más da! La grandeza de Nadal no está en ganar la Davis o no ganarla", dijo. "¿Que nos gustaría que la ganara? ¡Pues claro! Pero su grandeza se basa en que él solo va a llenar el Martín Carpena aunque no juegue. Y si David Ferrer, por lo que sea, no lo pone, va a llenar aquello y va a estar la gente entregada. Porque el acontecimiento no es que España gane la Davis. El acontecimiento es que se va Nadal", explicó.

Sin embargo, Juanma se resiste a renunciar a ese sueño: "Pero esa foto, ese momento, ese punto ganador, es la guinda, es la forma de cerrar el círculo de manera perfecta. Por eso digo que es tan perfecto…"

MANOLO LAMA Y "EL ERROR" DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS CON RAFA NADAL

Para entender su postura, Lama recurrió al ejemplo de los recientes Juegos Olímpicos de París, donde Nadal se marchó sin una sola medalla, por mucha ilusión que evocaba aquella imagen: "No nos engañemos", advirtió. "Ese fue el gran error de los Juegos Olímpicos: que vendimos un 'pollino'. Era maravilloso, pero vendimos un 'pollino'", insistió Lama.

EFE/ Juanjo Martín Rafa Nadal se despide, tras caer eliminado en los Juegos de París 2024

"Parecía que si Rafa Nadal no ganaban la medalla de oro, aquello no valía… ¿Y la grandeza de ver a Nadal en París, en la pista de Roland Garros, con Carlos Alcaraz…? ¡Vamos!"

Castaño incidió en la desazón que produjo la imagen de ver a Nadal sin medalla en sus últimos Juegos Olímpicos, a lo que Lama replicó que "sólo os quedó un sabor raro de boca a los que seguís pensando que era más importante ganar que ver a Rafa Nadal. Porque a mí, ver a Nadal cuando salía por el túnel y calentar, ya me llenaba".