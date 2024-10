¿Cuál es el calendario que le queda por jugar a Rafa Nadal?

Rafa Nadal anunció este jueves que se retira del tenis. El mejor tenista de la historia de España se marcha a los 38 años tras ganar 22 Grand Slams, 14 Roland Garros y ser doble campeón olímpico.

Ahora es importante saber dónde podremos ver los últimos partidos de Rafa Nadal antes de su retirada, un calendario que dio con detalle Ángel García en Deportes COPE: "Lo primero, la exhibición en Arabia Saudí, el Sixth King Slam, con los seis mejores tenistas del mundo. Rafa va a saltar a pista seguro el sábado 17 de octubre, probablemente contra Carlos Alcaraz... si Alcaraz el día antes gana a Rune, en semifinales de ese torneo, jugarán Nadal - Alcaraz y luego jugará la final del tercer y cuarto puesto el sábado 19 de octubre".

Después de jugar en Arabia saudí podremos ver a Nadal en nuestro país, donde será su despedida definitiva: "En principio no va a jugar ningún torneo más hasta la Copa Davis. Y ahí es la gran cita, donde empezó todo, donde en 2004 se convirtió en Nadal ganando a Andy Rodick y ganando su primera Copa Davis, y ahora quiere ganar la sexta. Del 19 al 24 de noviembre, martes 19, 5 de la tarde, España contra Países Bajos. Y a partir de ahí, todo lo que podamos ir ganando son sumarle días a la carrera de Rafa. El viernes 22 jugaríamos las semifinales, el domingo 24 a las 4 de la tarde, la gran final. Y qué mejor final que irse en España, en casa, con toda su gente y levantando la sexta ensaladera".

la despedida de rafa nadal

"Me retiro del tenis profesional. Han sido dos años difíciles estos dos últimos en los que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil y que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final y es el momento adecuado para poner punto y final a una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás hubiese podido imaginar", señaló Nadal en un vídeo.

El balear lo dejará tras la Copa Davis. "Me hace mucha ilusión que mi último torneo sean las Finales de la Copa Davis y representando a mi país, es cerrar el círculo ya que una de mis primeras alegrías fue la final de Sevilla en 2004", admitió.