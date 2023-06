El 'no' de Messi al Barça, en el Tiempo de opinión: "Ha sido una cortina de humo"

Este miércoles se hizo oficial el fichaje de Leo Messi por el Inter Miami, club de la MLS. Esta decisión hace que el argentino cierre las puertas definitivamente al Barcelona, pese a las negociaciones en los últimos días de Joan Laporta con Jorge Messi. Al final, Messi se marcha a Estados Unidos porque reconoce que era imposible volver al club azulgrana por las malas condiciones económicas que tiene.





Para David Sánchez, la decisión de Leo Messi es la más coherente, a pesar de que esta decisión provoca que no vaya a volver al Barcelona: “Messi hace bien, es una postura inteligente; si quiere dinero se hubiera ido a Arabia Saudí; si solo piensa con el corazón, se hubiera vuelto al Barcelona. Yo quería que volviera por un tema sentimental pero ahora no está atado de pies y manos. Creo que en su final del Barça le acusaron de muchas cosas y era consciente de que si hubiera fichado, esas críticas se hubieran multiplicado por mil”.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Uno de los más críticos fue Miguel Rico, que este mediodía daba la noticia del fichaje de Leo Messi por el Inter Miami y que criticó todo lo que se ha montado alrededor de las entrevistas del argentino a los diartos Sport y El Mundo Deportivo: “Admito la duda de Messi de no esperar hasta el último momento. No tendría que dar más motivos respecto a sueldos y salarios. Lo de la entrevista me parece una estrategia fallido del entorno Messi porque soy contrario del 'café para todos'. Al final aquí hay dos que a las 3 de la tarde ya han dado la noticia. Creo que todo está montado para dar una imagen y creo que era más importancia la noticia que cómo era la casa de Messi”.

Uno de los periodistas que ha estado más en contra de la vuelta de Messi es Dani Senabre, que además criticó la actitud del club de 'vender' a los seguidores culés lo que él cree que son mentiras: “Es todo un paripé y la gente prefiere la versión 'sexy'. La verdad es muy difícil de hacer llegar a la gente cuando es triste y oscura; la gente prefiere autoengañarse. Pasó igual con Neymar, es lo de siempre”.





La opinión de Juanma Castaño del 'caso Messi'





Para el director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, todo este 'ruido' que habido los últimos meses han hecho que no se hable de los problemas reales del club. ESCUCHA EL TIEMPO DE OPINIÓN PARA CONOCER LA OPINIÓN DE JUANMA CASTAÑO SOBRE MESSI.