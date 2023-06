Leo Messi, nuevo jugador del Inter Miami: "No vuelvo al Barça, iré al Inter Miami"

Messi ya es jugador del Inter de Miami. El astro argentino ha anunciado, en una entrevista emitida en varios medios, su fichaje por el conjunto de la Mayor League Soccer, que actualmente marcha colista de la Conferencia Este de la liga americana, pero cuya propuesta económica ha seducido al argentino para que acabe firmando, por encima de otras ofertas, como la del Barcelona o la monstruosa oferta de diez cifras que el Al-Hilal hizo a última hora.

"Tomé la decisión que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al 100% o falta alguna cosa, pero bueno, decidimos continuar el camino allí", ha dicho Messi en su entrevista con Sport.

Sobre el Barça, señaló en Mundo Deportivo que no quería volver a vivir la misma situación que vivió cuando se fue del conjunto blaugrana: "Obviamente que tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro, por así decirlo de alguna manera. Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí, en mi familia. Si bien escuché que se decía que LaLiga había aceptado todo y que estaba todo bien para que volviera, todavía faltaban muchísimas otras cosas que debían darse. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso".

"Si bien me hubiese encantado, no se pudo. También estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Como decía recién, estuve dos años que a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba", añadió al respecto Messi.

El delantero argentino pone rumbo a la Mayor League Soccer en un contrato de varias temporadas, y que le hará ser la cara de una Liga que ya gozó con estrellas de la talla de Gareth Bale, David Beckham o Thierry Henry. Se espera un recibimiento masivo en la ciudad, con varias personalidades de un país gigante como Estados Unidos que ya se han pronunciado sobre la llegada de Messi.

El argentino podría debutar próximamente con un Inter de Miami entrenador por el exdefensa del Manchester United Phil Neville, y que esta noche disputa la US Open Cup ante el Birmingham Legion. El equipo rosado no juega en casa hasta el 2 de julio, cuando se medirá al Austin FC en su estadio, el DRV PNK Stadium. Aún así, se espera que le den vacaciones tras una temporada en la que Leo ha mostrado un gran rendimiento en un errático PSG.