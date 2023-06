El mensaje de Rafa Nadal que transmite ilusión con su futuro: "Acaba de comenzar Roland Garros 2024"

Recién operado de la cadera derecha, en un intento por poder volver a la competición la temporada que viene, que sería la de su despedida, Rafa Nadal cumplió los 37 años en Manacor en lugar de en París. Vio cómo el serbio Novak Djokovic levantaba la Copa de los Mosqueteros por tercera vez, la que él ha ganado en 14 ocasiones. Así le arrebataba el récord de más títulos de Grand Slam, rompiendo con el 23º su equilibrio a 22. Pero este miércoles ha reaparecido para dar inicio a lo que Ángel García denominó en 'El Partidazo de COPE' como el inicio de "Roland Garros 2024".

Este miércoles, un total de 50 alumnos de la séptima promoción de la Rafa Nadal Academy by Movistar pusieron fin a su etapa académica. Un acto que presidió Rafa Nadal y la reciente campeona de Roland Garros, Iga Swiatek. "No os frustréis cuando las cosas no salen bien a la primera, no os frustréis cuando llevéis un tiempo intentándolo y las cosas no funcionan. Seguid dándoos oportunidades", dijo el 14 veces campeón de Roland Garros a los jóvenes estudiantes. Todo esto lo hizo sin muletas, demostrando que la recuperación va por buen camino, aunque haya dicho adiós al 2023.

Todo esto sucede cuando el balear se encuentra en la peor clasificación de Nadal desde marzo de 2003. Está en el lugar 136 del mundo tras perder los 2.000 puntos como campeón de Roland Garros. Es más, lo previsto es que se quede sólo con los 45 del Open de Australia. Caerá más allá del número 600 del ranking ATP. Sin poder usar el ranking protegido, necesitará invitaciones de los torneos para poder competir en 2024. No habrá problema, ningún torneo le negará una wildcard para esta gira de despedida que se ha planteado.

"Acaba de comenzar Roland Garros 2024"

El tenista balear, que el pasado 2 de junio pasaba por quirófano para solucionar sus problemas en el psoas, se ha dejado ver con alguna dificultad para subir las escaleras durante su proceso de recuperación, pero no utilizó las muletas en ningún momento. Nadal, que no volverá a la competición hasta que tenga plenas garantías de su forma física y como mínimo hasta final de temporada, dio el habitual discurso de agradecimiento a los tenistas de su academia. Con esas palabras, Ángel García hizo una traducción del mensaje que les estaba lanzando a ellos y a todo el mundo, lo que supuso su euforia en 'El Partidazo de COPE'.

La temporada de tenis en el circuito masculino termina a finales de noviembre con las Finales de la Copa Davis. Los jugadores suelen tomarse tres o cuatro semanas de pretemporada antes de empezar el siguiente curso en Australia. Ahí es cuando debería volver a verse a Nadal de corto. Elegirá con mucho cuidado dónde quiere jugar en 2024. "Soy una persona razonable y sé lo complicado será luchar por ganar un Grand Slam", explicó, "pero al mismo tiempo, soy una persona positiva, mi intención es volver, competir al máximo nivel y tratar de ganar los torneos".



