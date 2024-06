Mendilibar recuerda su salida del Sevilla: "Me sentí incomprendido; ni se acordaron de lo que hicimos"

José Luis Mendilibar es uno de los entrenadores de moda en el continente Europeo. Tras la consecución, este mismo año, de la Conference League con Olympiacos, todo el mundo puso en valor su capacidad para haber conseguido dos títulos europeos, con dos equipos diferentes en dos años consecutivos.

Mendilibar es feliz en Grecia, como dejó claro en El Partidazo de COPE este martes, pero todavía recuerda cómo fue su salida del Sevilla.

José Luis Mendilibar, con la medalla tras ganar la Conference League con Olimpiacos. CORDONPRESS





La dirección deportiva del Sevilla se 'cargó' al técnico vasco en octubre de 2023, con la Liga apenas empezada, después de que el Sevilla viniera de empatar 2-2 contra el Rayo Vallecano y confirmar un irregular comienzo de temporada.

El Sevilla ocupaba la decimocuarta posición, con solo ocho puntos. En la Champions llevaba dos partidos de la fase de grupos, con dos empates: en su estreno no pasó del 1-1 ante el Lens; y del 2-2 contra el PSV.

"Es verdad que solo habían pasado ocho jornadas. Las tres primeras, en el equipo había un montón de gente que salieron después y nos costó mucho hacer equipo. Habíamos jugado cinco partidos que no fueron tan malos... Sentí que no confiaban en mí", se sinceró Mendilibar.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Achacó esa pérdida de confianza a la entrada de la nueva dirección deportiva, encabezada por Víctor Orta. "Es verdad que el Sevilla y la dirección deportiva anterior fueron los que me llevaron y los que hicieron que acabara ganando la Europa League con ellos. El cambio en la direccion deportiva no fue bueno para mí, y no me entendió demasiado bien ni quiso esperar a que mejoraran las cosas. Ni se acordaron de lo que habíamos hecho", en relación a esa Europa League que ganó el Sevilla la temporada anterior, la séptima de su historia.

José Luis Mendilíbar, durante una rueda de prensa.EFE





El entrenador confesó que, si se cruzara con Víctor Orta, "sí le saludaría, al final somos personas. Yo no voy a decir nada, se hizo lo que se hizo y punto".

Cabe recordar que, tras la destitución de Mendilibar, vino el uruguayo Diego Alonso y, finalmente, Quique Sánchez Flores. El Sevilla concluyó una de las temporadas más decepcionantes de los últimos tiempos.

Mendilibar desata la locura en Grecia

José Luis Mendilibar habló de la locura que se vivió en la capital con la victoria del Olimpiacos en la final de la Conference League, en lo que supuso el primer título continental para el equipo heleno.

"Montamos en un bus descapotable, nos hicieron un recorrido con un montón de gente y bastante menos controlado que en España porque la gente te sigue en moto, se te cruza por el autobús... El partido acabó casi a la una de la madrugada, así que estuvimos hasta las ocho de la mañana", rememoró.

Uno de sus grandes momentos fue cuando les dijo a los aficionados: "¡Viva la madre que os parió a todos los griegos!"

"Lo que no sé es cómo lo tradujeron, si literalmente o cambiaron alguna palabra, pero creo que se lo tomaron bien. Serían las 4 de la mañana, y a esa hora poca gente estaba cuerda", comentó.

Alaba lo "calientes" que son los griegos con respecto al fútbol y lo querido que se siente allí: "Les va la marcha. Hasta ahora ha sido todo bonito,incluso hasta unos mil aficionados han llegado a recibirnos a las seis de la mañana en el aeropuerto después de levantar una eliminatoria... Hasta ahora todo ha sido bueno, pero ya sabemos cómo es esto del fútbol".

Tampoco quiso aprovechar la oportunidad para recordar lo emotivo que fue reencontrarse en una noche tan especial con Ernesto Valverde: "Fue un gran abrazo, me llevé una alegría tremenda, y además allí le quieren un montón por lo que hizo".