Manolo Lama señala al nuevo Modric del Real Madrid: "Ahora solo queda encontrar un Kroos"

El Real Madrid marcó una ‘manita’ al Kairat después de haber recibido cinco goles en la última jornada de la liga en el partido contra el Atlético de Madrid. Por eso, esto fue una victoria muy importante para el club blanco, donde ha conquistado Asia.

Poco amigo de repetir alineación, Xabi Alonso introdujo cinco cambios en el once. Vinícius volvió a acompañar a Mbappé en punta, mientras que Bellingham y Valverde se quedaron en el banquillo.

EFE Mbappé celebra su 'hat-trick', en el Kairat Almaty - Real Madrid

Sin duda, el jugador más importante del partido fue Kylian Mbappé. El jugador francés marcó un ‘hat-trick’ y con ello el Real Madrid ya suma seis puntos tras ganar las dos jornadas jugadas, que tiene a un gran ayudante: Arda Güler.

El jugador del Real Madrid está en uno de sus mejores momentos desde que llegó al equipo. De hecho, tuvo en su mano el primer gol del Real Madrid, aunque su remate terminó despejado por un defensa.

las palabras de xabi alonso

Además, trenzó a los veinte minutos una grandísima combinación con Vinicius y más tarde terminó dándole una asistencia a Mbappé. De hecho, Xabi Alonso, tras el partido destacó la relación entre el turco y el francés "es algo pensado para explotar sus cualidades".

Por su parte, el entrenador tolorrasa explicó que Mbappé "Está en un momento en que es decisivo prácticamente en todos los partidos. Es clínico frente a la portería. Tenemos que enganchar bien con él (...). Puede hacer una temporada espectacular".

En alusión a su rendimiento y lo que llamó "influencia positiva" en sus compañeros, añadió: "Estoy muy contento con Kylian". "Objetivo cumplido. Buen partido (...) Seis de seis", señaló en alusión a los puntos logrados en los dos encuentros disputados en la presente temporada en la máxima competición continental.

Cordon Press Güler y Mbappé

los nuevos kroos y modric

Este gran partido lo analizó, en El Partidazo de COPE, Manolo Lama y aseguró "Güler es el nuevo Modric del Real Madrid". Aunque "ahora le falta encontrar a Kroos, que podría ser Ceballos salvando las distancias", terminó diciendo el narrador de los partidos del Real Madrid.

