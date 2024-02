Manolo Lama expone lo que le falta a Vinicius: "No puedes, no puedes..."

El Real Madrid volvió a ponerse líder de LaLiga, dos puntos por encima del Girona, después de vencer con comodidad al Getafe (0-2) con un doblete de Joselu. El marcador podría haber terminado de una manera más abultada por parte del conjunto blanco que perdonó oportunidades. Los de Bordalás también tuvieron ocasiones para recortar distancias en el Coliseum, pero no fue suficiente.

Pelea por LaLiga

El Barcelona no pasa por su mejor momento y el Atlético de Madrid todavía tiene que remontar el vuelo. Con estas condiciones el Real Madrid podría tener a priori un buen colchón de puunto en la primera posición de la clasificación. Sin embargo, el Girona, la gran revelación del campeonato lleva dando guerra a los de Carlo Ancelotti desde el principio de la temporada. Los de Míchel estaban líderes en la tabla hasta la victoria del pasado jueves de los merengues por encima del Getafe en el Coliseum.

Celebración del segundo gol de Joselu.EFE





El Real Madrid tan solo ha perdido un partido de las 22 jornadas que se han disputado; además de, 3 empates. Un sorprendente Girona sigue prácticamente calcados los mismos números que los del conjunto blanco, con un choque que terminó en tablas más que el equipo de la capital. El conjunto de Míchel cayó en la Copa del Rey ante el Mallorca en los cuartos de final y ahora se centran por completo en LaLiga. El Barcelona ha cogido una buena racha de victoria y ya está a siete puntos de los merengues.

Victoria en el Coliseum

Los choques entre el Real Madrid y el Getafe solían estar más disputados que el del pasado jueves que se lelvó con cierta facilidad el equipo de Carlo Ancelotti. Un doblete de Joselu, que pudo llegar a completar su hat-trick, le bastó al conjunto blanco para llevarse los tres puntos y recuperar el liderato en el derbi de la capital. Los merengues tuvieron varias oportunidades claras para dejar un resultado más abultado, aunque los de Bordalás tuvieran varias ocasiones para recortar distancias, como los balones al palo de Mayoral y Greenwood.

Los encuentros entre estos dos equipos habían acostumbrado a ser partidos complicados para ambos equipos en los que se vencían por la mínima. Los últimos cuatro choques entre el Real Madrid y el Getafe acabaron tres de ellos con victoria del conjunto blanco, pero con un gol de diferencia (2-1, 1-0, 0-1); el otro acabó en empate sin goles en el Santiago Bernabéu.

Los fallos de Vinicius

Si el Real Madrid venció con cierta comodidad, Vinicius podría haber terminado el partido, al menos, con dos goles más en su casillero particular. Manolo Lama analizó el partido del brasileño en El Partidazo de COPE. "Vinicius es un jugador excepcional, pero yo sigo pensando que un jugador de su categoría no puede fallar lo que falló. Se que es un tema que molesta, pero lo tengo que poner encima de la mesa. Ancelotti se enfadó con él en la jugada que no ha metido gol (el balón al segundo palo de Joselu)", afirmó el narrador.

Ocasión fallada de Vinicius.EFE





"Tiene que mejorar su definición. No puedes tener en un partido tres mano a mano y no meter ninguno. Es muy bueno porque genera mucho. Seguro que meterá más goles, pero cuando tienes tantas ocasiones tienes que marcar algún gol. Un buen delantero en el Madrid debería meter, al menos, el 33%, una de cada tres y es que no las mete. Es un tema a tratar", aseguró Manolo Lama.

