Manolo Lama señala las dos notas negativas del Getafe - Real Madrid: "¿Qué tiene que pasar?"

El Real Madrid es nuevo líder de la Liga después de ganar 0-2 al Getafe en el Coliseum con un doblete de Joselu, el gran protagonista del partido. Los blancos fueron muy superiores al equipo azulón y pudieron acabar goleando, pero los fallos de Vinicius ante David Soria evitaron que la ventaja fuera mayor. Los de Ancelotti le sacan dos puntos al Girona, al que se enfrentan en dos jornadas; y diez al Atlético de Madrid y al Barcelona.

El entrenador italiano aprovechó este partido para hacer rotaciones, pensando en el derbi del próximo domingo a las 21:00 horas ante el Atlético de Madrid. Será el tercer encuentro entre dos en este mes, después del que les enfrentó en la semifinales de la Supercopa de España, con victoria blanca y el de los cuartos de final de Copa del Rey, con victoria rojiblanca.

Joselu le da el liderato al Real Madrid

El Madrid empezó el partido ante el Getafe dominando fácilmente y con una clarísima ocasión de Vinicius, que se quedó totalmente solo ante David Soria, al que le intentó marcar con un disparo al palo largo pero el portero vio la intención del brasileño y se hizo con la pelota. Poco después llegaría una jugada que se está convirtiendo en clásica en el Real Madrid: llegada de por la derecha, esta vez por parte de Lucas Vázquez, y gol de Joselu de cabeza. El delantero aprovechaba la confianza de Ancelotti, marcando su sexto gol en Liga.

MADRID, 01/02/2024.- El delantero del Real Madrid Joselu celebra su segundo gol, y segundo del equipo ante el Getafe, durante el partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports que enfrenta al Getafe CF y al Real Madrid hoy jueves en el Coliseum. EFE/Juanjo Martín





Antes del descanso se produjo la nota negativa para el Real Madrid, cuando Rüdiger salía a cortar un balón ante Greenwood y se hacía daño en su pierna. Aunque consiguió aguantar hasta el descanso, en la segunda parte fue sustituido por Camavinga y, según Miguel Ángel Díaz, sufre un golpe en el muslo izquierdo.

La segunda parte comenzó con la misma tranquilidad del Real Madrid, que vio ampliada su ventaja con otro gol de Joselu. El delantero recibía un pase de Vinicius en la frontal del área, hacía un control orientado y marcaba con un fuerte disparo con la pierna izquierda que ponía en clara ventaja a los blancos. El brasileño tuvo después de ese gol dos ocasiones clarísimas para aumentar la ventaja con dos mano a mano ante David Soria, pero en las dos ocasiones no era capaz de marcar.

MADRID, 01/02/2024.- El delantero del Real Madrid Vinicius Jr. (d) lucha con David Soria, guardameta del Getafe, durante el partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports que enfrenta al Getafe CF y al Real Madrid hoy jueves en el Coliseum. EFE/Juanjo Martín





El partido acabó con polémica por un claro penalti sobre Brahim, que no fue pitado; y por una tarjeta amarilla que vio Tchouameni y que le hará perderse el encuentro del domingo ante el Atlético de Madrid. Tras el pitido final, Carlo Ancelotti salió a protestar a de Burgos Bengoetxea, por lo que vio también la tarjeta amarilla.

Manolo Lama y las notas negativas del partido

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego y comentarista de El Partidazo de COPE, analizó la victoria de los blancos pero quiso hablar de dos puntos negativos que dejó un encuentro que coloca líder a los de Ancelotti: "El objetivo del Madrid era acabar siendo líder y lo ha conseguido; la Liga está en sus manos. Ha sido mucho mejor que el Getafe y ha demostrado que los equipos grandes deben jugar con un nueve puro. Lo de Joselu ha sido un recital, no por los dos goles, sino por lo que desahoga al resto de compañeros. Inmenso marcando y generoso concediendo ocasiones al resto. El Getafe ha estado blandito. Vinicius ha tenido tres mano a mano ante el portero y no ha marcado; es excepcional pero no es un goleador. Lo de De Burgos Bengoetxea, ¿qué tiene que pasar para que se pite penalti?, es como una casa. Jaime Latre en el VAR, ¿qué tiene que pasar para que se pite penalti?"