Luis Enrique, tras caer eliminados del Mundial: "Hemos sido superiores pero el fútbol no entiende de justicia"

Luis Enrique Martínez se va del Mundial de Qatar con el mal sabor propio de la eliminación pero "orgulloso" de sus futbolistas, convencido de que España ha hecho mejor partido que Marruecos, en el partido de octavos de final.

"Han jugado su partido y les ha salido bien, y en la tanda han sido mejores", analizó nada más terminar el partido, en declaraciones a RTVE.

"El fútbol es un deporte maravilloso pero con una connotación de que un equipo puede ganar sin merecer ganar. Hemos dominado el juego completamente aunque nos habría gustado generar más", comentó.

"Estoy orgulloso de mi equipo y de mis jugadores, les felicito", dijo en referencia a los futbolista y asume su culpabilidad con la elección de los tiradores en la fatídica tanda de penaltis. "Es responsabilidad mía porque yo elegí a los lanzadores. No hemos llegado al cuarto, Bono es en esta faceta espectacular. Cuando uno está en un Mundial siempre espera que fallen los otros favoritos. Lo siento enormemente por la afición".

Y de la misma manera que, en la previa frente a Marruecos, Luis Enrique ponía a su equipo una nota de 'notable alto - sobresaliente bajo', en esta ocasión prefirió "no pongo ninguna nota, aunque hayamos sido superiores, el fútbol no sabe de justicia. Lo hemos dominado y controlado. La nota ponedla vosotros", invitó a los periodistas. Del árbitro, simplemente, "no hablo, todos intentamos sacar provecho".

Con respecto a su continuidad, se limitó a recordar que "estoy muy a gusto en la Federación, con el presidente, con Molina, y si por mí fuera, seguiría toda mi vida, pero tengo que pensar con tranquilidad qué es lo mejor", comentó sin dar más detalles. La decisión sobre su futuro la conoceremos "en unos días".