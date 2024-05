La decepción de Luis Enrique tras caer ante el Dortmund en semifinales: "Hemos hecho 31 disparos"

Luis Enrique Martínez, entrenador del PSG, lamentó la eliminación de su equipo en las semifinales de la Liga de Campeones ante un Dortmund que, a su juicio, no fue superior a su equipo en ninguno de los dos partidos de la eliminatoria pero aprovechó mejor sus oportunidades, y abogó por levantarse lo antes posible de lo que definió como "un mazazo".



"Es un momento triste en el deporte cuando pierdes y sobre todo de esa manera. Felicito al Borussia, ha hecho una Champions destacada y en los dos partidos ha competido muy bien. Hemos hecho seis palos en total, 31 disparos a puerta hoy y no hemos marcado un solo gol, algo prácticamente imposible de creer", resumió el técnico español a Movistar.



"No creo que hayamos sido inferiores en ninguno de los dos partidos, el resultado es el que es y les felicito y les deseo lo mejor para la final y nosotros, a recuperarnos del mazazo", añadió Luis Enrique, que recordó que así es el deporte de alta competición. "Intentaremos levantarnos lo antes posible para la siguiente oportunidad", añadió.