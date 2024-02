Manolo Lama alucina con un joven jugador del Atlético de Madrid: "Es descomunal"

El Atlético de Madrid sigue su curso, no se despega de los puestos de Champions y se colocan quintos en la tabla, empatados a puntos con el Athletic Club de Bilbao. Un once poco reconocible del 'Cholo' le sirvió para vencer al Rayo Vallecano en el Cívitas Metropolitano (2-1), aunque con dificultades. Los goles rojiblancos fueron de Reinildo y de Memphis.

Quejas del 'Cholo' Simeone

En larueda de prensa post partido tras vencer al Rayo Vallecano, el 'Cholo' Simeone se mostró descontento con las decisiones de la Federación, a pesar de los tres puntos. "Me parece que no respetan al aficionado. No es que la Federación no respete al Atlético de Madrid porque ya sabía que, jugando ante el Sevilla, uno de los dos iba a pasar, porque el Barça o el Athletic iban a jugar en el fin de semana", afirmó el entrenador del conjunto colchonero ante la negativa de no mover el partido de Copa del Rey.

Diego Pablo Simeone y Francisco Rodríguez.EFE





"Si para jugar una semifinal de algo tan importante como la Copa del Rey, la Federación decide que el rival tenga dos días más para prepararla, me parece injusto. Si fuera un día, está dentro de lo normal. Y la diferencia para nosotros entre jugar miércoles o jueves no es ninguna. Y no la quieren cambiar. Lo leo como una falta de respeto a nuestra afición. Porque nuestra afición se merece llegar a una semifinal, no contra los jugadores que tengan dos días más", añadió de forma contundente Simeone.

Victoria contra el Rayo

El Atlético de Madrid necesitaba ganar en el Cívitas Metropolitano en la jornada aplazada por la Supercopa de España para poder seguir el ritmo del Athletic Club de Bilbao. Con un once poco reconocible del 'Cholo', debido a la acumulación de partidos, le sirvió para vencer por la mínima 'in extremis' al Rayo Vallecano, con los tantos de Reinildo en minuto 35 y el decisivo gol de Memphis en el 90 a pase de Griezmann.

Celebración del gol de Memphis.EFE





Los colchoneros siguen vivos en las tres competiciones y con estos tres puntos en el derbi se mantienen en los puestos de Champions, empatados a 41 puntos con el Athletic. En las semifinales de la Copa del Rey, también se medirán al conjunto de Ernesto Valverde, ya a ida y vuelta. En la Liga de Campeones, el Inter de Milán es el rival del Atlético de Madrid en los octavos de final.

La joven perla del Atlético

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El Atlético de Madrid acaba de firmar al joven centrocampista belga Vermeeren, procedente del Amberes a cambio de 22 + 5 millones de euros, según confirmó Antonio Ruiz en El Partidazo de COPE. El mediocentro fue titular en su primer partido a las órdenes del 'Cholo' contra el Rayo Vallecano, aunque fue sustituido en el descanso del encuentro.

Pablo Barrios y Kike Pérez.EFE





Vermeeren es una apuesta de futuro de los rojiblancos, el cual al firmado por 6 temporadas y todavía tiene 18 años. Sin embargo, el Atlético de Madrid tiene en casa una joven perla, también en el centro del campo, que se ha ganado su puesto en el once a base de buenos minutos y rendimiento, Pablo Barrios. Manolo Lama elogió al futbolista español en El Partidazo de COPE tras la victoria contra el Rayo Vallecano. "Tiene un año más que Vermeeren y es un futbolista descomunal. Yo estoy convencido de que va a ser un jugador de élite en la selección española. No me estoy metiendo con el belga, pero normalmente se le da más bombo a lo que viene de fuera, que a lo que hay en casa", aseguró el narrador.

Canal de Whatsapp de Tiempo de Juego

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego, únete ya a nuestro canal de Whastapp PINCHANDO AQUÍ.