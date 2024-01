La Federación niega al Atlético el cambio de día de la Copa y Simeone estalla: "No respetan"

El Atlético de Madrid ha pedido cambiar el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Athletic Club del miércoles 7 al jueves 8 de febrero para tener un día más descanso, y no se lo han permitido. Además, se han encontrado de lleno con la negativa del club vasco.

La decisión queda en manos del Juez de Competición. La Federación no lo cambia de día por la negativa del Athletic. Así que, como los equipos no están de acuerdo, Competición decidirá, y lo más normal es que diga que 'no' al cambio porque pedir un día más de descanso no es un motivo de peso para mover un partido, según precisó Isaac Fouto en El Partidazo de COPE.

El plan de Atlético y Athletic para este fin de semana

El Athletic juega este mismo viernes 2 contra el Mallorca en LaLiga, mientras que el Atlético de Madrid juega 48 horas después contra el Real Madrid (domingo 4).

Y ambos, después, se enfrentan en la Copa del Rey, el miércoles 7 de febrero a las 21.30 horas. El Athletic llega con cinco días para prepararlo, mientras que el Atlético lo hará con tres.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Paco González, en el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE, lo ve casi un mal inevitable: "Mientras las jornadas de Liga duren cuatro días es imposible que nadie se queje. Pero cuando te afecta a un partido tan importante como unas semifinales de Copa, te duele".

Simeone, contundente contra la decisión de la Federación

Diego Simeone se mostró muy enfadado con la decisión de no mover el partido de Copa del miércoles al jueves y disponer de un día más de recuperación.

"Me parece que no respetan al aficionado. No es que la Federación no respete al Atlético de Madrid porque ya sabía que, jugando ante el Sevilla, uno de los dos iba a pasar, porque el Barça o el Athletic iban a jugar en el fin de semana".

"Digo: si para jugar una semifinal de algo tan importante como la Copa del Rey, la Federación decide que el rival tenga dos días más para prepararla, me parece injusto. Si fuera un día, está dentro de lo normal. Y la diferencia para nosotros entre jugar miércoles o jueves no es ninguna. Y no la quieren cambiar. Lo leo como una falta de respeto a nuestra afición. Porque nuestra afición se merece llegar a una semifinal, no contra los jugadores que tengan dos días más", denunció contundente.

Después, en la misma rueda de prensa, Antonio Ruiz le preguntó por su plan previsto en el caso de el partido -como parece ser- se mantenga. "Pensaremos en el partido del Madrid y si tenemos que jugar a los tres días siempre jugaremos con los mejores para llevar el partido donde queremos", explicó el técnico argentino.