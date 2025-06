Maldini recomienda los ocho jugadores con más futuro del Mundial de Clubes: "Apetece mucho"

Han pasado ya cuatro días desde que comenzase este novedoso Mundial de Clubes impulsado por la FIFA. Anoche en El Partidazo de Cope con Juanma Castaño, Maldini, en su sección de Mundo Maldini, dijo el nombre de 8 futbolistas de 8 clubes que están jugando este Mundial de Clubes en los Estados Unidos.

El primero que mencionó Maldini fue Rodrigo Mora, delantero portugués de 18 años que milita en el Oporto: "Es pura habilidad. Es un jugador que inventa permanentemente. A mí me encanta. Yo creo que va a ser una de las estrellas del fútbol portugués para el futuro. El otro día hizo un buen partido contra Palmeiras también." El siguiente que mencionó fue Estêvão Willian. Esto sobre el extremo derecho brasileño del Palmeiras: "En el Palmeiras a mí me ha encantado. Es habilidoso, desequilibra y a pierna cambiada por dentro es muy peligroso. Me parece un gran jugador."

A continuación mencionó a Matías Segovia, del que tuvo las siguientes palabras: "A pierna cambiada suele jugar aunque a veces juega por dentro. También un futbolista muy hábil y muy interesante. Es de lo mejor que tiene Paraguay."

Turno para jobe bellingham

En esta lista está también Jobe Bellingham, hermano de Jude Bellingham por el que Bosussia Dortmund ha pagado este verano más de 30 millones de euros: "Ya solo por eso apetece mucho verle. Tiene mucha similitud, no solo fisica, que también, sino que futbolísticamente con su hermano. Él también puede jugar más atrás o más cerca de la media punta. Creo que puede hacer buen torneo."

EFE Jobe Bellingham en el partido contra Palmeiras

Después de hablar de Jobe Bellingham, Maldini sacó a la palestra el nombre de Alan Velasco. Se trata de un extremo argentino de 22 años que dejó a Maldini con buenas sensaciones en su debut con Boca Juniors en el Mundial de Clubes: "Juega en la izquierda, es diestro, es delantero y creo que en este equipo de Boca, con tantos jugadores jóvenes, me parece de lo más interesante." El antepenúltimo de la lista fue Óscar Gloukh. "Va a ser la gran atracción del Salzburgo. Es un buen centrocampista ofensivo llegador. Ya jugó un Mundial Sub-20 con Israel y es una de las estrellas del fútbol austriaco." dijo Maldini de Óscar Gloukh.

Ya para finalizar, Maldini destacó a Joaquín LaVega y Francisco Conceição. Del primero puso en valor que "es zurdo, extremo izquierda, este sí que juega a favor de pierna, el otro ya no fue titular con Fluminense, hoy no ha sido titular con Fluminense. Puede jugar más arriba de delantero, pero me gusta más en la banda. De Conceição destacó esto otro: "Jugador muy hábil. Es bueno, zurdo cerrado, también para jugar por dentro, desequilibrante, encarador, buen regateador y juega muy muy vertical. Va a ser un jugador muy interesante para ver en la Juventus."