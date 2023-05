Los tres mejores jugadores de LaLiga para Juanma Castaño en esta temporada 2022/2023: "No está reconocido"

El Atlético de Madrid superó al Real Madrid y se colocó segundo en La Liga después de darse un festival de fútbol ante el Cádiz, al que vencieron por 5-1. En la jornada 18, estaban a 13 puntos de los blancos. En la 33, 15 después, el equipo de Simeone lo ha adelantado por un punto. En las últimas ocho citas, ha sumado nueve puntos más que su eterno rival para alimentar un aliciente que antes ni existía ni imaginaba: terminar solo por detrás del Barcelona, al que ya no le da tiempo a coger. Y todo esto fue motivo de discusión en 'El Partidazo de COPE'.

De todo esto hay un culpable: Antoine Griezmann. El francés se sacó de la manga dos zurdazos que le colocan como el cuarto máximo goleador en la historia del club. Antoine adelantó a Gárate con dos tantos, uno después de un regalo de Carrasco y otro tras una pared con Thomas Lemar. Dos tantos muy parecidos, con dos disparos ajustados con la zurda y uno por cada palo de la meta de Conan Ledesma. Aún pudo hacer más para completar su enésimo partidazo esta campaña, que comenzó sin poder completar los encuentros y que la termina como candidato al MVP de la temporada.





Un premio que en el caso del mes de abril no le dieron, algo que provocó que estuviera "un poco enfadado": "Se ha visto en los primeros minutos. He disfrutado mucho. Meter cinco goles, haciendo buen juego. Hay que seguir así". Tras superar a Gárate como goleador histórico, explicó que "son leyendas del club y es un objetivo para mí que se me recuerde dentro de muchos años". "Hay que disfrutar del momento y no pensar en el pasado, sino mirar adelante", expuso el jugador, que estuvo en la lupa de los tertulianos de 'El Partidazo de COPE'.

El MVP

Pero, ¿quién puede competir con Griezmann por el MVP? Habrá que ver cómo termina la tabla de goleadores, donde Robert Lewandowski y Karim Benzema tienen una competición particular. En la del Zamora, no hay color: Marc-André Ter Stegen solo ha recibido 11 tantos en 33 encuentros con unos registros de época. No se puede obviar la presencia de jugadores como Vinicius Júnior, que ha brillado siempre que ha estado sobre el campo, a la par que ha dejado polémicas. Juanma Castaño da su opinión sobre este asunto dejando estos tres nombres que puede escuchar aquí.

Audio





Puede que en esta temporada nos encontremos ante el ganador menos claro de los últimos años. El Barça destaca sobremanera por su consistencia defensiva, mientras que el Real Madrid sostuvo la carrera al equipo azulgrana en la primera parte de la temporada gracias, sobre todo a Vinícius y Courtois. Sin embargo, Antoine Griezmann comienza a opositar con mucha fuerza para ser elegido como el jugador más valioso de La Liga. El jugador que cogerá el puesto que conquistó Karim Benzema la pasada campaña.