Los halagos de Manolo Lama a Alberola Rojas, al que compara con un histórico: "Y no regalo piropos"

Si alguien consiguió poner de acuerdo a todo el mundo en relación al Real Madrid - Atlético de Madrid de la Supercopa de España fue el árbitro. El colegiado castellano manchego Javier Alberola Rojas cosechó múltiples loas por su buen arbitraje en la primera de las dos semifinales de la competición.

De hecho, hubo unanimidad al respecto en el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE posterior al duelo disputado en Riad.

Alberola Rojas, durante el Real Madrid - Atlético de Madrid de la Supercopa de España. EFE





Santi Cañizares resaltó dos grandes virtudes de este árbitro: su talante a la hora de arbitrar y el hecho de que no quiera ser excesivamente tarjetero. "No ofende a nadie en el campo. Obviamente, te puedes enfadas si no te pita una falta. Pero es un tipo que no ofende en el campo, no calienta de más a los jugadores y tampoco tiene gestos de enfadado. Además, no es 'chulo' y trata de arbitrar con el menor número de tarjetas posibles", explicó.

Tal es así, que durante el Real Madrid - Atlético sólo mostró una amonestación: la que vio Brahim Díaz en el minuto 120 cuando se quitó la camiseta para celebrar la consecución del quinto gol.

De no haber provocado la tarjeta amarilla, el encuentro habría terminado sin amonestaciones. El último derbi madrileño que finalizó sin tarjetas data de 1974, según los datos de Pedro Martín. Esa última cartulina impide 'romper' esa estadística que sigue, por lo tanto, vigente desde hace 50 años.

"Lo de que Alberola no enfada a nadie..."

Cuando Santi Cañizares apuntaba en El Partidazo de COPE que Alberola Rojas "no enfada a nadie", Juanma Castaño quiso recordar que eso no parece así. Y es que el Real Madrid criticó en su canal oficial de televisión los arbitrajes de Alberola que, a su juicio, perjudicaron al equipo blanco en los partidos más recientes con el Atlético de Madrid.

De hecho, esta misma circunstancia fue duramente criticada por el 'jefe' de los árbitros, en El Partidazo de COPE. Medina Cantalejo denunció que "nunca antes he visto a un solo club o deporte en el mundo en el que se presione de esta manera a un árbitro antes de un partido".

Y es que no es la única vez que el Real Madrid dedica vídeos críticos con los árbitros tras conocer alguna designación arbitral que no le convence al club.

El acta del Real Madrid - Atlético de este miércoles fue prácticamente limpio. Tan solo, la anotación correspondiente a la amarilla de Brahim "por el siguiente motivo: por quitarse la camiseta, con ocasión de la celebración de un gol", dejando vacíos los espacios correspondientes a otras incidencias con el resto de jugadores, dirigentes, técnicos o público.

Manolo Lama le compara con un histórico

Por ponerle algún 'pero' a la actuación arbitral, Paco González acusó a Alberola de ser a veces demasiado permisivo, en el sentido de que "es de los que más me gustan pero no pita algunas faltas que son clarísimas, en su ánimo de que el juego sea fluido y se pierda poco tiempo. Pone el listón muy alto con las faltas".

Juanma reforzó esa idea asegurando que prácticamente cualquier aficionado al fútbol inglés diría que "si son faltas que vemos en la Premier y no se pitan, estaríamos diciendo que qué bien que no se piten y que el juego continúe".

Pero si hubo alguien que se deshizo en elogios hacia el colegiado de la semifinal fue Manolo Lama. El narrador de Tiempo de Juego no suele ser espléndido a la hora de calificar a los árbitros, pero este miércoles hizo una excepción.

ESCUCHA LA CRÍTICA POSITIVA DE MANOLO LAMA A ALBEROLA ROJAS TRAS EL DERBI MADRILEÑO DE LA SUPERCOPA DE ESPAÑA

"El árbitro, impresionante. Y yo soy un tío que no regala piropos a los árbitros", dijo un Lama que comparó a Alberola con uno de los mejores árbitros de la historia reciente del fútbol de nuestro país y dijo que estamos ante "el futuro" del arbitraje español.

Pedro Martín, al terminar el partido, valoró su actuación con un 'notable'.