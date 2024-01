Medina Cantalejo: "Lo que está ocurriendo con Real Madrid TV no ha pasado nunca en ningún deporte"

Juanma Castaño entrevistó este martes a Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, un día antes de la primera semifinal de la Supercopa de España que enfrentará a Real Madrid y Atletíco de Madrid. En esta edición de la Supercopa, la mayor novedad será que podremos escuchar las conversaciones del árbitro principal con la sala VAR.

El poder escuchar los audios del VAR, es la novedad, ¿cómo va a ser?: "Desde hace tiempo ha habido un requerimiento de aficionados, equipos... para tener claridad sobre las conversaciones. Nuestra idea era hacerlo en directo, pero desde la International Board se prohíbe. Se hará después del partido y, desde la primera jornada de la segunda vuelta, en la Liga. Pasaremos todo el trozo directamente a Movistar. Lo que sí haremos es subtitular las conversaciones, pero será una transcripción literal".

¿Le gusta la idea?: "Al arbitraje no va a ayudar a que sea más entendible; pero ayudará a que haya más transparencia y veréis que es algo muy normal. Luego la gente estará de acuerdo o no pero veréis la profesionalidad con la que se trabaja. Puede haber más polémica. Se ha mejorando muchísimo el nivel de acierto. Donde no hay VAR, todos lo quieren. La polémica seguirá porque cuando no estés de acuerdo, lo dirás".

¿Los árbitros están contentos?: "Vamos a evitar el lenguaje superfluo, van a intentar mejorar para la claridad y algún taco que se dice, para que el lenguaje sea positivo. Intentamos usar el mismo lenguaje, pero que sea claro para que todo el mundo lo entienda, quien quiera entenderlo porque habrá gente que no quiera entenderlo".

La polémica arbitral y Real Madrid TV

¿Ha elegido usted a Arberola Rojas para el Real Madrid - Atleti?: "Es decisión del Comité, con responsabilidad mía. Después de ver el partido de Liga, la opinión es que hizo un buen trabajo y así se lo dijimos y por eso se le ha nombrado. No podemos estar sometidos a la presión externa, salvo que tenga un gran error".





¿Ha visto el vídeo de Real Madrid TV?: "No me interesa. Que cada uno haga lo que vea oportuno pero estar presionando tanto... Los árbitros no lo ven y yo tampoco, por salud personal. Son opiniones, pero cuando sacan a un árbitro de Primera y sacas jugadas del Castilla..."

¿Le diría a Florentino Pérez que estos vídeos no están bien?: "No, no; cada uno tenemos que estar en nuestro sitio y yo vengo a trabajar con los árbitros. No hay ningún problema con el presidente del Real Madrid. Yo hablo con Roberto Carlos, Solari... pero cada presidente tiene que estar en su sitio".

Si Xavi fuera entrenador de un equipo pequeño, ¿hubiera sido expulsado más veces?: "El comportamiento de los entrenadores debe ser otro. El año pasado llegamos a un acuerdo con el presidente de los entrenadores de intentar flexibilizar las tarjetas tempranas, sin que hubiera una advertencia verbal. En el momento que se pasa esa línea, el árbitro tiene que actuar con contundencia, sea un equipo grande o pequeño. Se lo hemos dejado clarísimo tanto al árbitro principal, como al cuarto árbitro. Y cuando uno no cumple con su obligación, se le dice de manera clara y contundente".





Le han caído cuatro partidos a David López, ¿le parece justa?: "No estamos para determinar la justicia. Al CTA no nos gusta una sanción de cuatro partidos a jugadores por declaraciones. Cuando ocurrió aquello, el árbitro dijo que le habían insultado y llamé a Undiano y Clos para que dijeran si había habido un insulto o una 'pasada de frenada'; pero tal fue el nivel de educación, que parecía que estaba ensayado. Escribimos al Girona para que lo escucharan, le dimos la oportunidad y no hicieron nada; y pasamos los audios a integridad y ahí ya es es Comité de Competición el que sanciona. Si el árbitro insulta, está expulsado de la organización".





El protocolo del VAR no interviene con un insulto de un entrenador: "En ese caso, no puede intervenir el VAR. No hay posibilidad de avisar que ha pasado esto".

¿Qué tal la última ronda de Copa sin VAR?: "Ha habido cosas buenas y malas pero estoy seguro que habrá mucha gente que querría que en las jugadas previas de la Copa hubiera VAR".

¿En qué beneficia a los árbitros que se emitan los audios?: "Hemos dado un paso adelante al requerimiento social, de equipos.. porque decían que se ocultaban cosas. A nosotros no nos aporta nada. Que veáis cómo se trabaja de una manera profesional y luego, tú no estarás de acuerdo pero hay veces que yo tampoco lo estoy".

Los árbitros son cada vez más protagonistas: "La última intención de un árbitro es ser protagonista porque sufrimos insultos, barbaridades, incomprensión... de los futuros Messis y Ronaldos. No me gusta que un árbitro sea protagonista por cuestiones que no son arbitrales: el buscar la cuota de pantalla, cosas en el túnel de vestuarios, el compadreo dentro del campo...".

¿Le cae bien Mateu Lahoz a Medina Cantalejo?

¿Habla de Mateu Lahoz?: "No, no hablaba de Antonio".

Usted con Mateu no tiene muy buen rollo, ¿no?: "Ni bueno ni malo. Hemos coincidido una serie de años en Primera División y ningún problema. Lo que pasa que, en el tiempo, al cruzarnos, yo he tenido que decidir al final de la temporada pasada que un árbitro muy laureado había cumplido una palabra. A mí no me habrán escuchado una sola palabra negativa sobre Mateu. Él ha optado por trabajar con vosotros, con los medios, y mientras lo haga con respeto no tengo ningún problema".

¿Le parece mal que diga cosas en Tiempo de Juego y en El Partidazo de COPE?: "Es que no sé lo que dice. Siempre que sean comentarios formativos sobre una decisión errónea o acertada, porque para eso le pagáis, no tengo nada que decir. El día que le falte al respeto a un árbitro pues quizás... Pero que diga que en los Clásicos le llamaban para decirle que lo hiciera como le parezca, yo te puedo decir que yo no lo he hecho. Velasco tampoco lo ha hecho. Te garantizo que Sánchez Arminio, imposible".

¿Cómo se siente que gente reputada dicen que no saben cuándo es mano y cuándo no o que nos estamos cargando el fútbol?: "Cuando alguien argumenta una opinión es perfecto. Cada temporada tenemos una reunión con los entrenadores y los periodistas y explicamos las acciones cuáles son. En esas reuniones, hablamos con todos los entrenadores. El entrenador del Madrid también estuvo con nosotros".

¿Le sentó mal que Ancelotti se marchara?: "No se quedó, como tampoco se quedó alguno más. Son reuniones voluntarias. Quien quiera estar, que esté, no pasa nada".

Veo muy valientes a los miembros del CTA cuando denuncian a David López o toman decisiones con entrenadores. No les veo tan valientes cuando se trata del Madrid o del Barça. Lo que hace Real Madrid TV es el mayor atentado que se ha hecho contra su gente, y aún no le he escuchado a usted defender a los suyos por eso: Entonces no me ha oído porque lo dije en la rueda de prensa. Dije que me parecía absolutamente negativo. No lo he visto jamás, y llevo 40 años arbitrando. Es negativo para el fútbol y la imagen del fútbol español.

¿Y por qué no lo denuncia?: Porque me tengo que mantener dentro de unas normas. No lo denunciamos. Lo hemos puesto en manos de la Asesoría Jurídica y ahí está. Si algo denunciable se hará.





¿Y no le parece denunciable?: Repito: yo no soy jurista. Entiendo que lo que se hace es suficientemente grave como para que se intervenga. Nos preocupaba mucho lo que se está haciendo.

Me preocupa que si se encuentra a Florentino no le diga nada: No tengo nada que decirle al presidente del Real Madrid. No es de presidente a presidente. Este tema, si desde la casa desde donde se emite no son conscientes, cada semana se hace. Nosotros claro que sí lo hemos hablado pero yo no tengo que hablar con el presidente del Madrid. Pero desde el punto de vista jurídico, no somos quienes tenemos que hacerlo. Claro que me parece inadecuado, es una presión tremenda.

Igual que han denunciado a David López, ¿no va a proteger a sus árbitros?: Porque nosotros pasamos la organismo interno de la Federadación y ellos deciden porque, cuidado, también se mandan otras declaraciones. Lo que nos han dicho, queda para el ámbito personal y particular de la Federación.

Igual es que no sabéis que Real Madrid TV es el Real Madrid, y no hablan de Bugs Bunny o el Pato Donald. Si lo permiten... No sé por qué no se plantan: Lo hemos hecho, pero con ese tema es que no prosperaría la denuncia. Se ha hecho, por supuesto. Y no nos gusta ese asunto. Me parece que no hay ningún deporte en el mundo que haya hecho esto.

¿Tiene la sensación de que a Xavi por ser el Barça se le permite más que a otros entrenadores de Primera División? Las imágenes están ahí, y hay protestas que son amarillas: No la sensación. A los árbitros se les ha dicho lo que se ha visto y lo que deberían haber hecho. Pero también se ha visto con entrenadores que viven a 25 metros del área técnica y no se actúa o cuando salen cinco miembros del área técnica a protestar un saque de banda para protestar en el minuto 4... Todo se analiza. Cuando alguien se comporta de forma inadecuada, esté en el Barcelona o esté en Aracena se le trate de la misma manera. Y cuando no se hace, estad tranquilos porque se le ha dicho en la casa.