Las sospechas del CTA de quién ha filtrado el audio del VAR: "Tenía acceso a la plataforma"

Este lunes, por primera vez desde la implantación del VAR, pudimos escuchar el audio de la conversación entre un árbitro principal y la sala VOR. Y esto hizo que aumentara la polémica vivida en el Real Madrid – Almería de este domingo, marcado por las tres intervenciones del VAR en la remontada de los blancos en el Santiago Bernabéu y que provocaron las duras críticas del equipo andaluz.

En este encuentro, además de los tres momentos de los que ha hablado todo el mundo de la segunda parte, con el penalti a favor del Real Madrid, el gol anulado al Almería y el gol concedido a Vinicius, también se ha visto este lunes que el delantero brasileño le dio un golpe a Pozo cerca del final. Según las imágenes emitidas por El Golazo de GOL, se ve a Vinicius entrando en el área y sacando el brazo para golpear al jugador del Almería. Esto ha provocado que mucha gente pidiera que el brasileño debería haber sido expulsado con roja directa por agresión, pero que el VAR no entró para avisar al árbitro principal de esta jugada.

Se filtra el audio del VAR de la jugada del manotazo de Vini a Pozo en el área: "Vámonos al vivo" El streamer Gerard Romero ha publicado en su canal de Twitch un audio inédito sobre la conversación entre Hernández Maeso y Hernández Hernández sobre otra polémica en el Bernabéu. 22 ene 2024 - 20:00

La filtración de la posible agresión de Vinicius

El periodista Gerard Romero publicó este lunes la conversación que se prudujo entre el árbitro principal, Hernández Maeso, y el árbitro de la sala VOR, Hernández Hernández para decidir si esta acción era merecedora de tarjeta roja. Cuando Hernández Hernández decide que es simplemente amarilla, el juego continúa y decide no llamar al árbitro principal para que revise la acción en el VAR.

Lo más escandaloso de todo esto es que se haya filtrado ese audio porque hay que recordar que ya se están haciendo públicas las conversaciones entre los árbitros de las acciones en las que el árbitro principal acude al VAR a revisar las jugadas de las que se le avisa desde la sala VOR, como ocurrió en las tres acciones del Real Madrid - Almería; pero no se escuchan las conversaciones del resto de jugadas que discuten los árbitros durante todo el partido.

¿De quién sospecha el CTA?

Isaac Fouto habló en El Partidazo de COPE de las sospechas del Comité Técnico de Árbitros sobre quién ha podido ser el autor de la filtración de este audio al periodista: "Todos los audios del VAR los tiene el CTA, los árbitros del partido para su autoanálisis y dos empresas, uina de ellas la encargada de guardar todo en una especia de nube. Hay varias sospechas de que podría haber sido un ex empleado de la Federación o del CTA, que tuviera acceso a esa plataforma y que haya filtrado todo el audio del VAR de todo el partido".

A pesar de haber ocurrido algo tan grave como esta filtración,Fouto dejó claro que en el CTA hay mucha tranquilidadpor la acción decidida por Hernández Hernández: "En el CTA ha habido mucho revuelo, el enfado es mayúsculo por la filtración pero no por el fondo del audio porque considera que Hernández Hernández hizo perfectamente bien en no llamar al árbitro del campo para ver la acción porque es igual que el pisotón de Lopy a Bellingham, jugadas que son de tarjeta amarilla pero no roja. Si esa jugada hubiera sido gol, se hubiera anulado porque falta sí que era".

Arancha Rodríguez dejó muy claro que esta filtración es algo muy grave para el fútbol español: "Es lamentable y gravísimo, lo más grave después de los pagos a Negreira. Según el reglamento arbitral, sería tarjeta amarilla y por eso no le llaman para ir al VAR".

