¿Cómo valora el CTA la actuación arbitral del polémico triunfo del Real Madrid?: "Solo una duda"

El Real Madrid ganó este domingo con polémica. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti dio la vuleta a un 0-2 gracias a los tantos de Bellingham, Vinicius y Carvajal. Pero el apartado futbolístico quedó relegado a un segundo plano después de que Hernández Maeso corrigiera tres de sus decisiones tras acudir al monitor del VAR. Hernández Hernández estaba al frente del videoarbitraje y fue el encargado de llamar al colegiado principal para revisar esas tres jugadas que desataron la polémica.

Federeación y televisiones publican los audios entre árbitro y VAR

La Real Federación Española de Fútbol y las televisiones han publicado este domingo a la conclusión de la jornada los audios de la polémica del Real Madrid-Almería. En los tres vídeos se aprecian las indicaciones de Hernández Hernández dsde el VAR a Hernández Maeso, árbitro principal del encuentro que se disputó en el Santiago Bernabéu.

El colegiado acudió al monitor de VAR en tres acciones: la mano del penalti de Kaiky, una falta a Jude Bellingham en el 1-3 anulado al Almería y el gol de Vinícius Junior.

"Te pongo high behind para que la veas en contexto y la separación entre jugadores", indicó Hernández Hernández desde el VAR en la acción del primer gol del Real Madrid de penalti. "Perfecto. Remata el jugador del Madrid y golpea en el brazo separado, ocupando un espacio el defensor del Almería. Voy a pitar penalti sin tarjeta", respondió Hernández Maeso.

La Liga soccer match Real Madrid vs Almeria

Posteriormente, en el tanto anulado a Sergio Arribas en una jugada que se inicia con un Jude Bellingham cayendo al césped tras recibir un golpe en el rostro, el VAR mostró la jugada desde el inicio al colegiado del comité extremeño.

"Ven a verla, Fran, te recomiendo un on field review por posible falta en ataque en la acción del gol", indicaron desde el VAR. "Pónmela en dinámica. Efectivamente es el inicio de la acción y voy a pitar falta a favor del Real Madrid con amarilla al 6 del Almería", respondió el árbitro principal tras revisar la segunda acción del partido en la pantalla ubicada entre los dos banquillos en el Santiago Bernabéu.

Por último, volvió a ser llamado Hernández Maeso en el tanto del empate a dos, marcado por Vinícius Junior y en el que reclamó falta en ataque y mano del brasileño el Almería.

"Te voy a recomendar un on field review para que valores la no mano, la posible no mano", apuntó Hernández Hernández. "Fran, te voy a mostrar, ¿vale? Le da en el hombro derecho", añadió.

"Perfecto. Lánzamelo. Pónme el punto de contacto. Para mí, falta en ataque, no hay", respondió Hernández Maeso en la conversación con el VAR. "Coincido contigo. Y la pelota impacta en el hombro. Párala en el punto de contacto para que se vea, por favor. Perfecto, le da con el hombro y es gol válido, ¿de acuerdo?. Voy a señalar gol, no hay falta", aseguró el colegiado del encuentro.

La duda de Juanma Castaño tras las polémicas del Real Madrid - Almería

Y después de analizar las tres conversaciones Juanma Castaño planteaba a Isaac Fouto una duda sobre si lo ocurrido este domingo en el Bernabéu podría tener sus consecuencias. "¿Has testado si el CTA tiene opinión sobre lo que ha ocurrido este domingo en el Santiago Bernabéu?", fue la cuestión que lanzó el director de El Partidazo de COPE.

Ante la pregunta la explicación de Fouto fue la siguiente: "Sí, tienen su opinión. Están de acuerdo en las tres intervenciones y la única duda que tienen es en el penalti a favor del Real Madrid. Tienen dudas con una posible falta o no. Y están de acuerdo tanto con la segunda como con la tercera intervención".

Aunque Paco González fue más allá a lo que Fouto respondió: "Si no hubiera falta es una mano clara, obvia y manifiesta".

A todo ello Pedro Martín respondió con ironía: "El problema es que la gente de fútbol, tanto árbitros como CTA, admitan que esa mano de Kaiky sea mano. Es una mano intrascendente que no influye en nada".

