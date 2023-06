Laporte, en El Partidazo de COPE: "Sería espectacular ganar esta Nations League"

Aymeric Laporte charló con El Partidazo de COPE en la previa de la final de la Nations League ante Croacia, y pocos días después de conseguir un triunfo ante Italia por 2-1 en la que el central del Manchester City fue titular, al lado de su paisano originario francés Le Normand. El excentral del Athletic fue muy claro: quieren ganar esta Nations League.

"Las ganas están muy presentes, hace tiempo que llevamos buscando un título. Es cierto que no es un Europeo o un Mundial, pero sigue siendo un título importante para nosotros. Contentos con la victoria de ayer y de tener la oportunidad de poder jugar una final más", señaló Laporte a Joseba Larrañaga.

A pregunta de Miguel Ángel Díaz, el defensa de Agen recuerda esa Nations League que, con Luis Enrique, se quedaron cerca de ganar: "Nos ilusiona y mucho. Es algo espectacular para nosotros, un premio de ese calibre siempre es atractivo e importante para nosotros. Es espectacular, es la tercera edición. Nos merecimos ganar la anterior, por desgracia la perdimos y nos hizo mucho daño. Intentaremos ganar esta".

Otro tema sobre el que respondió fue la negatividad que existe en España con la Selección. "Es año tras año, no sé el motivo. Unos querrán unos y otros otros. Toda la gente lo hace muy personal y no todo el mundo está de acuerdo siempre. Yo sigo aquí y estoy contento. Lo único que tenemos que hacer es ganar para que haya gente de acuerdo", dijo Laporta pregunta de Miguel Ángel Díaz.

Vídeo

Sobre su rival, Croacia, les calificó de manera curiosa. "Croacia tiene estrellas mundiales en el centro del campo, es cierto que es un equipo peleas, por así decirlo. Siempre pelean hasta el último segundo, en la Euro nos llegaron a empatar un partido muy difícil. Le vimos a ese equipo empatar en los últimos segundos. Luchan hasta el final", afirmó el francés.

Al respecto de la fiesta del Manchester City, aseguró que no le afectó mucho... y hablo de la gran euforia de Jack Grealish, 'meme' en las redes sociales estos días: "Somos profesionales, dedicación al 100% durante toda la temporada. Un par de días de fiesta no nos afecta demasiado. Los músculos siguen aquí. Sí, he hablado con Grealish y está muy bien. Merece el brazalete de capitán de las fiestas. Todos los días así, y no nos es extraño a nosotros. De gracioso, no de fiesta obviamente"

Por último, no quiso concretar nada sobre su futuro, tras un año en el que no ha jugado mucho en el Manchester City. "No puedo hablar de mi futuro, prefiero dejarlo ahí. Estamos en el mercado, ya se verá lo que pasa. Tengo dos años de contrato y estoy muy tranquilo. Pasará lo que tenga que pasar", concluyó Laporte.