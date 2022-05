Juanma Castaño, sorprendido en 'El Partidazo' al escuchar a Carlos Alcaraz decir cómo no quiere que le llamen

'El Partidazo de COPE', programa dirigido y presentado por Juanma Castaño, ha sido testigo de la última victoria de Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open.

Irrumpió con solvencia Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open, salió del enredo al que le sometió su rival, el georgiano Nikoloz Basilashvili, y se instaló en los octavos de final del torneo para satisfacer las expectativas del seguidor que pobló la cancha principal de la Caja Mágica a pesar de la hora (6-3 y 7-5).

El murciano llegó a Madrid como flamante campeón del torneo de Barcelona, instalado entre los diez mejores del ránking y como el jugador más prometedor del tour esta temporada. Echó a andar en el evento en el último turno de la sesión. Aun así, más de 10.000 espectadores se mantuvieron en la localidad hasta el final. Ya era madrugada.

Alcaraz, a semifinales.EFE





Alcaraz ha roto un récord tras otro este curso. Está en Madrid por segunda vez, pero la primera por derecho propio, como séptimo favorito. Nada que ver con hace un año, cuando llegó como 120 del mundo, como una nueva ilusión. Pero poco más. Ganó un partido y fue apeado del torneo por Rafael Nadal sin paliativos.

Ahora cambia la situación. A punto de cumplir los 19 años, el tenista murciano acumula ya veinticuatro victorias y solo ha encajado cuatro derrotas en lo que va de 2022. Ha dado un salto de calidad el jugador español que llegó a la Caja Mágica con ambición, apartado del discurso prudente de una temporada atrás.

Tras producirse la victoria, 'El Partidazo de COPE' ha conectado con la Caja Mágica, donde se encontraba el micrófono azul de COPE junto a Ángel García, para escuchar las primeras palabras de Alcaraz tras la victoria.

"Me he sentido muy arropado por toda la gente y el cariño de la Caja Mágica. Me siento afortunado de vivir este tipo de momento y que me quiera tanto la gente", indicó tras el partido el jugador español, que fue ovacionado, en pie, tras ganar una bola imposible.

"Al final soy un jugador que lucha hasta la última bola. Peleo cada bola y me hace sacar este tipo de puntos. Increíble que toda la gente se levantara y me animara", relató Alcaraz.

"No tengo palabras para agradecer a la gente. Todo el día de espera, que se queden hasta el final para animarme, lo agradezco muchísimo", añadió tras el partido. "Si alguien me dice que un martes, de noche, iba a estar la pista, así con tanta gente pensaría que está loco", añadió.

La respuesta de Carlos Alcaraz sobre su nombre

Pero una des respuestas más llamativas ha llegado justo en el momento final de la entrevista, cuando Àlex Corretja le ha preguntado sobre la tierra batida de Madrid cómo quiere que le llamen. Su respuesta no ha dejado indiferente a nadie, tampoco al director de 'El Partidazo de COPE', Juanma Castaño.

"De todo menos Carlos, por favor. Al final lo veo muy serio. Lo veo como que he hecho algo malo. Carlitos al final es como de amigos y Charlie pues lo mismo. Prefiero eso", ha señalado el tenista español.

Ante esta afirmación, Juanma Castaño ha reaccionado explicando que su madre le llamaba "Carlos" cuando hacía algo malo. Incluso el periodista ha reconocido que su madre, de pequeño, le llamaba Juan Manuel cuando le regañaba. "No quiero que me llamen Juan Manuel".