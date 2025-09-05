Juanma Castaño señala el gran problema en la eliminación de España en el Eurobasket: "Tremendo"

En la noche del jueves, España terminó su participación en el Eurobasket tras caer ante la Grecia de Giannis Antetokounmpo. A pesar que hubo un momento del partido en el que llegó a estar 16 puntos por debajo en el marcador, la selección española llegó al tramo final con serias opciones de llevarse el encuentro. Es más, se llegó a poner por delante en varios momentos, pero los griegos estuvieron mejor en los tramos decisivos y acabaron como primera de grupo.

EFE LIMASSOL (Cyprus), 04/09/2025.- Greece's Dinos Mitoglou (L) and Greece's Kostas Papanikolaou (R) in action against Spain's Willy Hernangomez (C) during the FIBA EuroBasket 2025 group C basketball match between Spain and Greece in Limassol, Cyprus, 04 September 2025. (Baloncesto, Chipre, Grecia, España) EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI

un adiós inesperado

A finales del mes de marzo se llevó a cabo el sorteo de los grupos del Eurobasket. Ahí España supo que Grecia, Georgia, Chipre, Bosnia Hezergovina e Italia iban a ser sus rivales en la fase inicial en Limassol. Para sorpresa de todos, el combinado de Sergio Scariolo firmó un balance de 2-3 ante estas selecciones y perdió la condición de vigente campeón.

EFE LIMASSOL (Cyprus), 04/09/2025.- Players of Spain look disappointed after losing the FIBA EuroBasket 2025 group C basketball match between Spain and Greece at the Spyros Kyprianou Arena in Limassol, Cyprus, 04 September 2025. (Baloncesto, Chipre, Grecia, España) EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI

El debut en el torneo comenzó con una sorprendente derrota ante Georgia en un encuentro donde los georgianos mostraron un nivel físico y acierto superior a los españoles en todo momento. Este tropiezo sirvió de aprendizaje para pasar por encima de Bosnia Hezergovina y Chipre, pero Italia colocó a España en su sitio y le hizo llegar a la última jornada con todo por decidirse. Todo se pudo haber solucionado antes si Georgia le hubiese ganado a Bosnia, pero eso no sucedió y a España solo le quedaba conseguir una victoria ante Grecia que finalmente no llegó.

la sorpresa de juanma

A los pocos minutos de empezar El Partidazo de COPE, Juanma Castaño dijo una de las claves de la eliminación de España en el Eurobasket: "Es imposible ganar si no metes triples y si además fallas tantos tiros libres. En los cinco partidos del campeonato, España ha fallado 44 tiros libres. Contra Grecia ha fallado seis en el último minuto. Tremendo".

Rubén Parra, experto en baloncesto en la Cadena COPE, mostró su indignación sobre el pésimo porcentaje en tiros libres de España: "En un equipo profesional un 60% de acierto en tiros libres es vergonzoso. El único día que hemos metido tiros libres es contra Bosnia".

