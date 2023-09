Juanma Castaño señala el gran error cometido por el presidente RFEF: "Es un brazo armado"

La tensión en la Real Federación Española de Fútbol sigue vigente, y más tras la polémica lista de Montse Tomé en la que convocó a varias jugadoras, como diferentes campeonas del mundo, que habían manifestado que no volverían a la Selección hasta que no hubiese medidas efectivas. Sin embargo, varias jugadoras no estaban todavía concorde con las medidas, y han abandonado la concentración en Oliva.

Esas futbolistas son dos, y no estuvieron en el Mundial: Mapi León y Patri Guijarro se fueron al entender que "no han sido las maneras ni las formas" en la que debían de haber sisdo tratadas. Todo esto, encima, a tan solo unos días de que España jugue dos partidos decisivos de la Nations League femenina, ante Suecia y Suiza.

De hecho, pocas horas después de esto, la Real Federación Española de Fútbol emitió su enésimo comunicado en este último mes, afirmando unos principios de "gobernanza, transparencia e igualdad" en esta nueva etapa, ya sin Luis Rubiales y con el nuevo presidente, Pedro Rocha, al mando.

El gran error de la RFEF que condena Juanma Castaño: "Es un brazo armado"

Curiosamente, este comunicado llega exactamente un mes después de que España se proclamase campeona del mundo en Sídney. Un gol de Olga Carmona ante Inglaterra que, ahora, queda muy, muy lejano tras toda esta polémica. Un 20 de agosto de 2023 que pasó a la historia negativa de España por el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso y por el comportamiento inapropiado del expresidente, que también se tocó sus partes íntimas en el palco cuando España se proclamó campeona.

Durante este último mes, numerosísimas medidas se han tomado en la Real Federación Española de Fútbol en lo que ha sido un terremoto que pocas instituciones han vivido, y que se ha saldado con la cabeza de Luis Rubiales. Sin embargo, no es la única persona que ha abandonado la RFEF en los últimos meses, ya que otras personas cercanas a él también han acabado fuera.

Al respecto de varias de estas decisiones habló, en la apertura de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, y analizó una de las últimas decisiones en la Real Federación Española de Fútbol que se han destinado a realizar la limpieza que las jugadoras pedían. Sin embargo, cree que hay un error en todo esto que sigue generando problemas en la institución. Escucha la reflexión de Juanma Castaño sobre la decisión que la Federación ha tomado de mala manera.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





La situación de la Federación en sus primeros días sin Luis Rubiales

España se juega mucho en los dos próximos partidos que tienen en la Nations League femenina. En concreto, el equipo de Montse Tomé tiene que sacar buenos resultados ante Suecia y Suiza para poder clasificarse para los Juegos Olímpicos de París en el próximo verano de 2024, un reto ilusionante tras conquistar ya el Mundial.

Sin embargo y pese a tener disponibles a una gran cantidad de las campeonas del mundo, la mente en la concentración de Oliva, en Valencia, ha estado en todos estos asuntos polémicos. De hecho, la incógnita hasta el último día ha sido qué iban a hacer las jugadoras, e incluso algunas rivales han amenazado con boicotear el partido, como es el caso de algunas jugadoras de Suecia. La mente sigue en otras cosas. Escucha a Isaac Fouto explicar y contar la nueva decisión de la RFEF que no ha gustado, por las formas, a Juanma Castaño en el inicio del programa de este miércoles de El Partidazo de COPE.

Audio





El programa de El Partidazo de COPE de este miércoles, 20 de septiembre de 2023