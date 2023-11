Juanma Castaño responde por Manolo Lama sobre el favorito en el Barça-Atleti: "Gracias por decirlo"

Uno de los partidos más importantes de LaLiga llega este domingo 3 de diciembre al Lluís Companys, el FC Barcelona - Atlético de Madrid. Ambos equipos llegan al encuentro ya clasificados para la siguiente ronda de la Champions League tras vencer en sus respectivos enfrentamientos de la fase de grupos. El choque decide el tercer puesto en la tabla, con los dos clubes empatados a 31 puntos.

El Atlético arrasa al Feyenoord

El equipo del 'Cholo' Simeone venció 1-3 al Feyenoord holandés con el tanto de Mario Hermoso y los goles en propia de Santiago Giménez y Geertruida. El Atlético de Madrid, a falta de la sexta y última jornada, ya está clasificado para la siguiente ronda de la Champions League, con once puntos. El segundo clasificado de su grupo es la Lazio, con 10, contra la que se enfrentarán en ese último partido, en la lucha por la primera plaza.

El ataque de los del 'Cholo' es algo que ha mejorado notablemente desde la temporada pasada. Antoine Griezmann es el jugador bandera de este equipo, presente en todos los aspectos del último tercio del campo. 13 goles y 1 asistencia lleva el francés en 18 partidos. Pero no es solo el 'principito', sino que Álvaro Morata está a un nivel goleador muy superior al de la campaña anterior. 12 tantos y 2 pases de gol en 17 encuentros para el español.

'Los Joaos' dan el pase al Barcelona

El equipo de Xavi Hernández vence con dificultades al Oporto con los goles de Joao Felix y Joao Cancelo. El FC Barcelona, al igual que el Atlético de Madrid, ya está clasificado a la siguiente ronda de la Champions League como primeros, con 12 puntos. Precisamente, el equipo segundo clasificado en su grupo es el conjunto portugués.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los blaugranas tienen buenas y malas noticias. Iñaki Peña cubre con nota la ausencia de uno de los pilares como es Ter Stegen, Araujo vuelve con un gran nivel y Joao Cancelo sigue intratable. En la otra cara de la moneda, se encuentra el problema y las dudas con el centro del campo. Con Gavi fuera para lo que resta de temporada, De Jong y Pedri aún necesitan coger ritmo de competición. Con respecto a los fichajes, Gundogan no termina de ser el del Manchester City y Oriol Romeu se cae de los onces Xavi.

¿Quién es el favorito en el Barcelona - Atlético?

Juanma Castaño ha abierto el debate sobre el favorito para el encuentro del domingo 3 de diciembre en El Partidazo de COPE. De primeras, el periodista se ha adelantado a la respuesta de Manolo Lama y ha asegurado que "Lama va a decir el Barça, ya lo digo yo[...] tú siempre que juegan en casa Madrid y Barça (entre risas)", explicó el periodista. Paco González tira por el lado rojiblanco, aunque comenta que "lo tengo menos claro, pero creo que un pelín más el Atléti. He visto muy bien a 'Los Joaos' hoy (Barcelona - Oporto)".

Balde y Koke durante el partido





Es un duelo liguero entre el tercer y cuarto clasificado, aunque el Atlético de Madrid tiene un partido menos. Dani Senabre ve muy igualado el partido y que "el Atleti es el mejor equipo español de 2023 y me da mucho miedo. Yo el partido del Oporto no le tenía miedo pero al del domingo si", afirma. De la misma manera piensa Rubén Martín, que comenta que "el Atlético de Madrid llega mejor y le pongo en la posición que creo que se merece. Tratar al Atlético de Madrid como un equipo pequeño o ponerle siempre un pelín por debajo de las expectativas, yo creo que no cuela. El Atleti es el equipo más goleador de la Champions, junto con el Manchester City, donde están todos los grandes".

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego, únete ya a nuestro canal de Whastapp PINCHANDO AQUÍ.